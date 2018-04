Trains Azur: Montréal doit payer par solidarité

Philippe Couillard admet que Montréal devra piger dans ses poches pour l’achat inopiné de voitures de métro décrété unilatéralement par son gouvernement, mais pour lui, c’est une façon pour la métropole de faire preuve de solidarité à l’endroit des régions.

«Il faut tout faire pour empêcher la polarisation entre les grandes villes et les régions et même combler la distance qu’il y a entre les deux. Ce geste-là, ça fait partie de ça», a déclaré le premier ministre mardi à l’occasion de la présentation d’une politique de «mobilité durable».

Québec veut remplacer une partie, voire la totalité, des 423 voitures MR-73 du métro afin d’éviter la mise à pied de travailleurs à l’usine de Bombardier à La Pocatière. La valeur du contrat, qui sera attribué sans appel d’offres, pourrait dépasser 1 milliard $.

Or, la STM a déjà emprunté 69 millions $ pour prolonger la durée de vie des MR-73 jusqu’en 2036.

Contrat inconnu

M. Couillard n’a pas voulu préciser combien de voitures seront acquises. Son objectif, a-t-il dit, est de «créer un pont» pour les travailleurs de La Pocatière entre la fin des livraisons des trains Azur déjà commandées et un éventuel contrat pour le tramway de Québec.

Philippe Couillard n’a pas voulu non plus chiffrer la facture pour l’agglomération de Montréal. Depuis des années, les municipalités paient 25 % du coût du renouvellement des autobus et des voitures de métro, mais dans la nouvelle politique, on veut ramener cette proportion à 15 %.

Selon lui, Valérie Plante se montrera compréhensive.

«Il est très important pour la mairesse de notre grande métropole d’envoyer régulièrement des signaux aux régions pour dire "je pense à vous aussi"», a-t-il soutenu.

300 autobus

M. Couillard a rappelé que son gouvernement a participé au financement des 300 autobus hybrides promis par Mme Plante en campagne électorale et qu’il est «tout à fait prêt à aider» la Société de transport de Montréal (STM) pour la construction des garages où ils seront entretenus.

L’organisme Trajectoire Québec a écrit au gouvernement pour lui demander de reconsidérer sa décision.

«Du point de vue des utilisateurs, on n’a pas identifié le renouvellement devancé des voitures de métro comme étant une priorité. C’est pour ça qu’on se questionne, surtout sur la facture montréalaise», a commenté Philippe Cousineau Morin, directeur de Trajectoire Québec.

L’acquisition de 468 voitures Azur, qui remplacent les 336 MR-63 et répondent aux nouveaux besoins, y compris le futur prolongement de la ligne bleue, a coûté 1,2 milliard $, soit 2,6 millions $ par véhicule. Il reste à voir combien coûteront les nouveaux trains puisque les coûts de recherche et développement ont été couverts par la première