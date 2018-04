Un loyer en échange de bénévolat

Une étudiante vit gratuitement dans une résidence pour personnes âgées. En retour, elle leur parle et joue de la musique.

Joliane Plante, 20 ans, habite depuis janvier dans un trois et demi, chauffé, éclairé et câblé, à la résidence Les Marronniers de Trois-Rivières.

Elle ne paie pas de loyer en échange de temps passé avec les aînés. Elle joue aux cartes avec eux le jeudi soir, leur fait la conversation lors de repas, les accompagne pour une marche à l’extérieur ou même lors de visites à l’épicerie.

L’étudiante en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières s’est engagée à faire du bénévolat pendant 40 heures par mois.

Famille et maladie

«On parle des enfants, des petits-enfants, de leur ancien métier. On parle de voyages. Il y en a d’autres qui veulent discuter parce que leur mari est malade et qu’elles ont besoin d’en parler. Je pense qu’on peut le dire qu’on s’aime», a dit Joliane Plante.

La résidence a offert deux logements gratuits à des étudiants afin d’égayer la vie des aînés. Et ça fonctionne très bien.

«Elle est très humaine et elle est ouverte à tout le monde. On oublie notre âge pour vivre avec une jeune. Et nous, on essaie de l’encourager à continuer ses études, parce qu’elle est très intelligente», a dit la résidente Pierrette Marcouiller.

«Ça nous motive. Elle est jeune et nous redonne de l’énergie qu’on n’a plus», a ajouté Thérèse Côté.

Musique

Joliane Plante sort parfois sa guitare, le temps de jouer et de chanter quelques morceaux. Une résidente a d’ailleurs recommencé à jouer du piano depuis son arrivée.

«On ne savait même pas que cette résidente jouait si bien. Maintenant, elle joue tous les jours au piano à queue blanc dans l’entrée, avant et après les repas», a expliqué la directrice générale, Nancy Comtois.

La résidence s’est inspirée d’une pratique des Pays-Bas pour lancer le projet, qui ne se fait nulle part ailleurs au Québec, à sa connaissance.

Elle avait reçu une vingtaine de curriculum vitæ d’étudiants intéressés à habiter avec les aînés. La direction a fait passer des entrevues pour choisir les meilleurs candidats.

Elles étaient deux étudiantes à participer au projet jusqu’au début du mois d’avril. L’autre jeune femme a dû quitter pour des raisons de santé. La direction est ouverte à recevoir de nouveaux CV.