15 secondes d’enfer pour les passagers de Southwest

Les passagers de l’appareil de Southwest Airlines dont le hublot s’est fracassé ont vécu 15 secondes d’enfer au moment où l'air s'est échappé brutalement de l'habitacle.

Mercredi, un avion à bord duquel prenaient place 143 passagers et 5 membres d’équipage a vu l’un de ses moteurs exploser en plein vol, à 32 000 pieds d’altitude, provoquant la rupture d’un hublot et entraînant la mort d’une passagère qui a été littéralement aspirée à l’extérieur de l’appareil avant qu’il ne parvienne à atterrir d’urgence à Philadelphie.

«Habituellement [le moteur] demeure dans sa nacelle et ne va pas charcuter l’avion comme c’est arrivé hier», a réagi le pilote de ligne Jean Lapointe, en entrevue au Québec Matin.

Une aiguille dans une «balloune»

Que se passe-t-il au moment où le hublot cède? «C’est dramatique. C’est comme mettre une aiguille dans une ‘’balloune’’ gonflée: tout l’air veut sortir en quelques secondes», a expliqué l’expert en aviation civile.

D’ailleurs, selon les premiers rapports, la mère de famille qui a perdu la vie était attachée à son siège, mais la ceinture n’est pas parvenue à la contenir et elle a été aspirée malgré tout dans le trou béant.

«C’est quelque chose qui dure environ 15 secondes, le temps que tout soit aspiré vers l’extérieur», a poursuivi M. Lapointe, indiquant qu’ensuite, l’air cesse d’être projeté violemment hors de l’habitacle puis les masques à oxygène tombent du plafond. Un mécanisme nécessaire, parce qu’à cette altitude, l’air se fait rare dans la cabine et la température chute drastiquement.

Entraînés à garder leur calme

Pendant ce temps dans le cockpit, les pilotes doivent gérer plusieurs fronts simultanément. Leur premier réflexe a été «certainement de protéger leur intégrité physique et de mettre eux-mêmes leurs masques à oxygène» pour conduire tout le monde à bon port. «On devait gérer plusieurs urgences en même temps, donc il a fallu, pour les pilotes, être très méthodique, de savoir prioriser quelles procédures d’urgence utiliser», a rapporté le spécialiste.

Pour ce faire, il est primordial de garder son sang-froid, et le calme de la pilote, que l’ont peut constater dans l’enregistrement de l’appel d’urgence, est le fruit d’un long entraînement.

«Tout dépendant des sociétés aériennes, on est en simulateur tous les 6 ou 8 mois» et la procédure est revue fréquemment, indique Jean Lapointe. Par ailleurs, les procédures de descente d’urgence sont revues avant chaque début de cycle avec un nouveau collègue de travail.

«Ça devient machinal [...] parce qu’il y a tellement de poussière et la visibilité dans la cabine est réduite, on sait quoi faire et c’est pour ça que les pilotes professionnels doivent être entraînés régulièrement et surtout demeurer calmes», poursuit-il.

Si cet accident est spectaculaire et fait remonter des peurs chez certains passagers, il est bon de se rappeler qu’il est rarissime. Un seul décès depuis 9 ans aux États-Unis, à bord d’un transporteur américain, «c’est pas beaucoup», estime Jean Lapointe.