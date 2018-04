Des longs métrages originaux sur Club illico

À l’occasion de ses cinq ans d’existence, le Club illico investira en 2018 dans la production de longs métrages, un nouveau filon que le service de diffusion compte exploiter pour faire rayonner le talent québécois.

Dès cette année, le Club illico entend commencer le travail sur trois longs métrages.

«C’est la première fois qu’on va participer au financement de films. Et vous aurez compris qu’on veut tester les nouveaux modèles de distribution», a souligné mercredi la présidente et chef de direction de Vidéotron, Manon Brouillette, devant le congrès de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

Les longs métrages seront donc offerts en primeur sur Club illico, puis sur toutes les plateformes de Québecor.

Le congrès rassemble plus de 350 membres de l’industrie pour toute la fin de semaine à Gatineau, en Outaouais.

L’initiative est née d’un partenariat entre Vidéotron et Québécor Contenu.

«Tous ces films bénéficieront, comme tous nos autres projets, de la force de la convergence qui nous distingue chez Québecor», a souligné pour sa part la présidente et chef de la direction du Groupe TVA, France Lauzière.

Grâce à ce projet, Mme Lauzière affirme vouloir développer «les meilleures histoires» et bâtir de larges audiences en utilisant les expertises de gestion de contenu et de marque des deux filiales. Elle a cité l’exemple de la série à succès «Fugueuse».

Bien qu’il se lance dans le long métrage, Club illico ne délaissera pas les séries pour autant. On présentera «à très court terme» sept séries originales par année et on ambitionne de porter ce nombre à 10, voire à 12.

Les deux dirigeantes ont d’ailleurs annoncé une nouvelle série dramatique qui sera disponible prochainement en exclusivité sur Illico, écrite par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. La série intitulée «Appelle-moi si tu meurs» sera produite par Zone 3.

Soulignant la performance des contenus originaux sur leurs plateformes, Vidéotron et TVA ont profité de la présence de producteurs de toute la province pour leur tendre la main. «On compte sur vous, on attend vos projets», a lancé Mme Lauzière.