Des organismes communautaires dénoncent l'épuisement et la précarité de ses travailleurs

Une cinquantaine de représentants d’organismes communautaires de la région de Québec ont signé conjointement une déclaration publique, mercredi matin, afin de faire sortir de l’ombre l’épuisement professionnel et la précarité vécus par les travailleurs communautaires.

Par cette action, les organismes demandent au gouvernement du Québec d’apporter des solutions financières viables et structurantes pour le mouvement communautaire.

Parmi les effets d’un «sous-financement» chronique, dénoncé par les organismes, le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) évoque notamment l’appauvrissement des organismes, coupure dans les employés ou les services, salaires trop bas ainsi que la précarité et l’épuisement chez les travailleurs du communautaire.

Parmi les signataires, on y retrouve notamment plusieurs maisons des jeunes, SOS Grossesse, Entraide Jeunesse Québec, plusieurs centres d’aide et de ressources pour femmes, SQUAT Basse-Ville, Viol-Secours et Violence Info.

Le ROC 03 a entrepris plusieurs mobilisations dans les derniers mois, afin de dénoncer le sous-financement des organismes communautaires.

Voici un extrait de la déclaration publique, signée ce matin:

«Travailler dans le communautaire, c’est souvent un état d’urgence continuel, c’est avoir l’impression d’être le dernier recours pour beaucoup de personnes abandonnées par la société. C’est travailler à contre-courant de nombreux préjugés. C’est jouer un rôle essentiel, mais qui n’est pas valorisé ni reconnu à sa juste valeur par nos gouvernements et dans la société. Pour compenser ce manque de reconnaissance et de ressources, plusieurs personnes se dévouent au travail et peinent à fixer des limites au point de menacer leur propre santé mentale.»