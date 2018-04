«J'ai la certitude que cet homme est un monstre», affirme le fils d'une victime

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette a choisi de tourner le dos à l’humanité. Ce jour où il a choisi de prendre les armes pour abattre six hommes, «ce qu’il y avait d’humain en lui a disparu», a témoigné le fils d’un homme décédé au cœur de la mosquée.

«Ce geste insensé a détruit ce qu’il y avait à l’intérieur de lui. J’ai la certitude que cet homme qui est derrière moi est, aujourd’hui, un monstre et je crois que les monstres n’ont pas leur place, entre nous, qui choisissons de chérir notre humanité», a dit Amir Belkacemi, fils de Khaled Belkacemi.

Tout comme sa sœur, Megda, le jeune homme de 26 ans a choisi de prendre la parole dans le cadre des représentations sur la peine pour témoigner de sa perte, de sa peine, du cauchemar au cœur duquel il s’est retrouvé.

À LIRE ÉGALEMENT

Des survivants et veuves racontent le cauchemar

Tuerie à la mosquée: «On continue notre vie, mais avec terreur»

Pourquoi Bissonnette a-t-il plaidé coupable?

Sans nouvelle de son père qu’il savait à la mosquée, le jeune homme a fait la tournée des hôpitaux, le soir du 29 janvier, sans succès. Puis, il s’est rendu au centre de crise établi à l’aréna de Sainte-Foy où les secondes se sont mises à s’égrainer comme des heures.

Vingt heures plus tard, soit à 16h le lendemain, le cauchemar pour lui, s’est intensifié.

«Mon cœur me disait de continuer d’espérer, mais tout le reste me disait que c’était fini. Puis, on nous a appris que mon père, un géant, était décédé et là a commencé le flou temporel», a-t-il dit.

«Montréal, les funérailles, les hommages nationaux, les discours, l’avion, l’Algérie l’enterrement ont été la chose la plus difficile qu’on ait eu à vivre. Définitivement», a-t-il ajouté.

Sa sœur, Megda, âgée de 29 ans, est la plus vieille des dix-sept enfants devenus orphelins à la suite de la tuerie perpétrée par Bissonnette. Prenant la parole, elle a livré un témoignage bouleversant qui n’a laissé personne indifférent.

D’une voix douce, calme et posée, la jeune femme a d’abord relaté l’arrivée de ses parents au Québec, en 1994.

«À l’époque, mes parents enseignaient à l’Université à Alger. Le 31 mai de cette année-là, le recteur s’est fait assassiner par des terroristes. Cet événement a convaincu mes parents que nous devions quitter l’Algérie», a-t-elle dit d’un trait.

Ici, la famille Belkacemi a vécu une vie «tranquille et paisible» dans le quartier Sainte-Geneviève. «L’ironie du sort a fait que notre vie calme et sereine soit bouleversée le 29 janvier 2017. La violence que mes parents ont fuie nous a rattrapés», a-t-elle précisé.

«Comment un homme qui a le même âge que moi, qui a grandi dans la même ville que moi, qui a un parcours scolaire si semblable au mien, quelqu’un que j’aurais pu connaître, qui fréquentait probablement les mêmes endroits que moi, comment cette personne a pu enlever la vie de mon père et de cinq autres pères de famille, bouleversé la vie tranquille de tant de personnes», a-t-elle ajouté.

«Quand on était en Algérie pour l’enterrement de mon père, j’ai rencontré une dame qui m’a mentionné qu’en Algérie, depuis 1990, 230 000 personnes sont mortes entre les mains de terroristes, d’extrémistes, de fondamentalistes de tout acabit. Les gens qui viennent ici, qui s’établissent au Canada, qui sacrifie leur famille, leur argent, ils ne le font pas pour établir de la peur ou de la terreur, mais pour se donner une meilleure chance de vie», a mentionné en terminant le fils de monsieur Belkacemi.