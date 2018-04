Voici les détails de la plus grosse pension alimentaire de l’histoire du Québec

Une mère de deux enfants a obtenu les plus importants montants accordés à une épouse à titre alimentaire dans l’histoire du Québec.

La demanderesse, mère des enfants A et Z, doit recevoir une provision pour frais de plus de 2 millions de dollars, peut-on lire dans un jugement rendu à Montréal le 5 avril dernier sous la présidence de l’honorable Carole Hallée, juge à la Chambre de la famille.

Un niveau de vie à conserver

«La mère demande le maintien du statu quo quant au niveau de vie de la famille, niveau de vie qu’elle estime entre 8 à 10 M$ par année», peut-on lire dans le jugement.

Les frais de 2 301 137,50 $ incluent une provision pour frais de 2 M$, le remboursement de 250 000 $ pour des frais de Garda, le remboursement de plus de 51 000 $ pour un rapport d’expert.

En date du 5 avril, le défendeur disposait de 60 jours pour payer ces frais.

La juge Hallée a également ordonné au défendeur de verser à son ex-femme une pension alimentaire de 75 000 $ par mois, et ce, rétroactivement à la date d’institution des procédures, soit au 15 août 2014.

Le père de famille devra aussi payer une pension alimentaire pour les enfants, et ce, rétroactivement à la date d’institution des procédures, soit au 15 août 2014, qui frôle les 20 000 $ par mois.

Le père devra aussi payer les frais de scolarité pour un de ses deux enfants (A), qui étudie dans une école de la Nouvelle-Écosse, pour une somme annuelle de 41 750 $.

Dans les 60 jours suivants le jugement, le demandeur doit offrir un véhicule automobile d’une valeur de 40 000 $ à son enfant Z.

Chirurgie plastique

Toujours pour l’enfant Z, qui souhaite camoufler des cicatrices sur son corps, la demanderesse doit transmettre au défendeur une opinion écrite d’un chirurgien plastique.

Dans le cas où une intervention chirurgicale s’avère nécessaire, le défendeur ne disposera que de 10 jours pour rembourser à la défenderesse les coûts de ladite intervention.

L’usage exclusif de la résidence et l’ensemble de son contenu ont été accordés à la mère et aux enfants.

En plus de tous ces frais, le père devra également assumer les divers frais relatifs aux taxes foncières, aux taxes scolaires, à la climatisation, aux frais de jardinier, aux frais d'entretien du quai pour les bateaux et bien plus encore.

Pas de remboursement des frais de psychologue

La juge de la Chambre de la famille a toutefois rejeté quelques demandes de la mère qui souhaitait obtenir un remboursement pour des frais de psychologue d’une valeur de plus de 114 000.

La demanderesse voulait également obtenir un remboursement de près de 260 000 $ de frais engendrés par un logement à l’hôtel à la suite de la séparation des parties.

La demanderesse aura toutefois quelques devoirs à faire.

La juge lui a ordonné de transmettre au père des enfants tous les résultats scolaires des deux enfants lorsqu’elle les recevra et elle ne doit pas se départir des bijoux qui se trouvent dans les coffres de la RBC.

Mais aussi...

La juge Carole Hallée a accordé à la mère et aux enfants l’usage de:

- Un Dodge-ram 1500 SRT;

- Un Quad 4D 2008-2009;

- Un véhicule Cadillac Escalade Premium 2012 noir;

- Une automobile Mercedes Sprinter 2013 noire;

- Une Rolls Royce;

- Un grand tracteur avec son accessoire d’excavation;

- Quatre tracteurs à tondeuse;

- Trois Tondeuses automatiques Huskvarna;

- Trois remorques (petite – moyenne – grande);

- Deux voiturettes de golf (8 places et 4 places);

- Un Quad Polaris à quatre roues;

- Un camion cube;

- Un motocross;

- Quatre tricycles;

- Un bateau Sea-doo;

- Une barque bleue;

- Deux jet skis Sea-doo;

- Une remorque noire;

- Trois skidoos;

L'histoire du défendeur et la demanderesse

Le défendeur, de nationalité française, et la demanderesse, de nationalité marocaine, se sont rencontrés à Paris en juin 1990 et ont rapidement fait vie commune, selon le jugement.

Le couple a eu deux enfants Z et A, respectivement âgés de 20 et 15 ans, alors que le défendeur a deux enfants d’une précédente union, aujourd’hui âgés de 33 et 32 ans.

Les deux se sont mariés le 21 décembre 2004 après avoir déménagé à Bruxelles, en Belgique.

C’est à l’été 2011 que le couple marié a choisi de venir habiter au Québec.

À leur arrivée dans la Belle Province, les époux ont fait l’acquisition de plusieurs immeubles, dont une résidence cossue achetée au coût de 6 475 000 $.

La relation entre le couple s’est toutefois dégradée durant l’année 2014, peut-on apprendre dans le jugement, alors que des litiges et procédures ont été déclenchés en Belgique comme au Québec.