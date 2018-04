La Ville lui ordonne de se débarrasser de son cochon domestique

En entrant dans le salon du condo d'Hochelaga de Sara-Maude Ravenelle, on constate que tous ses occupants cohabitent en parfaite harmonie. Assise sur son divan, Sara-Maude berce sa fille, Rose-Élisabeth, en plaisantant avec son mari, Mario. Deux chats se promènent allègrement, tandis qu’un troisième somnole sur le divan. Au centre de la pièce, Babe le cochon paresse, les yeux mi-clos, couché paisiblement sur son ventre.

Il s’agit là d’une scène typique chez Sara-Maude, fière propriétaire d’un micro cochon domestique depuis trois ans. Mais tout ça pourrait changer, puisque la famille devra entamer, au début du mois de mai, les démarches pour se débarrasser de Babe.

«Il y a un voisin qu’on ne connait pas qui a fait une plainte d’espèce, donc la patrouille canine d’Hochelaga est venue cogner à notre porte pour nous dire ça, raconte la photographe de profession. Ce n’était pas une plainte de bruit, de nuisance ou rien. Le laisser partir est inconcevable. Il est avec nous depuis qu’il a trois mois et, pour moi, il est autant mon fils que Rose-Élizabeth.»

Zone grise

Sara-Maude et Mario habitaient Rosemont–La Petite-Patrie quand ils ont adopté Babe en 2015. Le couple s’était préalablement assuré auprès de la mairie d’arrondissement qu’il avait le droit de vivre avec l’animal. Le maire lui-même leur avait alors écrit pour confirmer qu'il n'y avait aucun problème à posséder un micro cochon domestique.

«En déménageant à Hochelaga, on a vérifié si le micro cochon était dans la liste d’animaux permis. Il ne l’était pas, mais comme il n’était pas non plus dans la liste d’animaux non permis, qui sont nuisibles, on s’est assurés de clôturer notre cour partagée pour que Babe puisse fouiner et vivre dans un environnement adapté», explique Sara-Maude.

Au terme de récentes batailles juridiques, d’autres villes québécoises - dont Québec, Trois-Rivières et Rouyn-Noranda - ont autorisé la possession de micro cochons domestiques. Mais à Montréal, l’animal ne figure toujours pas à la liste des animaux permis. Il y aurait toutefois des discussions en cours entre la Ville et l’avocate qui a joué un rôle de premier plan dans ces avancées, dit Sara-Maude.

Les autres cochons d’Hochelaga

Deux autres propriétaires de micro cochons étaient présents lors de notre visite chez Sara-Maude. Elles se sont confiées à nous sous le couvert de l’anonymat, craignant de recevoir une visite de la Ville.

«Voir ce qui se passe avec Babe m’inquiète vraiment, affirme l’une d’entre elles. Quand je promène mon cochon dans le quartier, les gens n’ont jamais peur. Il provoque des sourires et on le trouve vraiment affectueux. Mais pour les prochains jours, en attendant de voir ce qui se passe, je devrai éviter de le sortir.»

En tout, une vingtaine de micro cochons domestiques habitent sur le territoire montréalais, selon des informations transmises à Sara-Maude par son éleveuse.

Joint en fin de journée mercredi, l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve nous a recommandés à la Ville-centre. Le relationniste Gonzalo Nunez a confirmé par écrit que «l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est en communication avec Mme Ravenelle».

«Il faut comprendre que le micro cochon n’est pas inscrit à la liste des animaux permis dans le Règlement sur le contrôle animalier de la Ville de Montréal, règlement qui est actuellement en processus de révision. La situation est donc à l’étude», s’est-il contenté de dire.

Vivre avec un cochon

Malgré les préjugés à leur égard, les micro cochons sont des animaux très propres et très affectueux, assurent les trois propriétaires rencontrées.

«Il est comme un chat. Il se promène, il dort, il fait ses besoins. Sinon, il passe beaucoup de temps sur la terrasse à fouiner. Si je gratte sa bedaine, il va se coucher et demander des caresses. Le soir, pour l’endormir, je dois le border et il se colle sur moi en cuiller», relate Sara-Maude, sourire aux lèvres.

Les propriétaires soulignent aussi que le micro cochon est un animal intelligent. Il serait possible de comparer son intellect à celui d’un enfant de quatre ans. Elles le décrivent également comme un animal extrêmement sensible à la mémoire longue.

«Il y a des cochons qui se laissent mourir après des abandons. C’est beaucoup plus sensible qu’un chat ou un chien et c’est pour ça que c’est vraiment important que la situation se règle ici», plaide l’une des propriétaires.