Le gouvernement fédéral riposte aux quatre ministres

Le fédéral demande au gouvernement Couillard de revenir sur sa menace de cesser d’accueillir plus de demandeurs d’asile à partir de la semaine prochaine, une décision qui entraînerait selon Ottawa «une situation humanitaire inacceptable».

Dans une lettre envoyée à son homologue provincial et dont «Le Journal de Montréal» a obtenu copie mardi, le ministre de l’Immigration condamne la décision de Québec de limiter sa capacité d’accueil des migrants irréguliers.

«Nous devons éviter de causer des souffrances indues aux familles en quête de protection», écrit Ahmed Hussen.

Québec a annoncé en début de semaine son intention de limiter à 1850 places la capacité d’accueil de ses quatre centres d’hébergement temporaire. Mais en coulisses à Ottawa, on soutient que la province réduit artificiellement son nombre de lits disponibles.

Dans sa missive, le ministre Hussen affirme que Québec disposait l’été dernier de 13 lieux d’hébergement temporaires pour accueillir des demandeurs d’asile. Cette situation risque d’après lui de «créer des retards à la frontière et d’entraîner une situation humanitaire inacceptable».

M. Hussen soutient par ailleurs que Québec tarde à lui fournir une justification détaillée des montants qu’il exige du fédéral pour l’accueil des migrants.

Compensation

Le gouvernement Couillard réclame d’Ottawa 146 millions $ pour gérer l’afflux de demandeurs d’asile des États-Unis.

«Je comprends les préoccupations que vous soulevez. Nous sommes néanmoins toujours dans l’attente des détails quant à la nature et au montant du soutien financier que vous désirez obtenir», écrit-il dans sa lettre destinée aux ministres de l’Immigration et des Relations canadiennes, David Heurtel et Jean-Marc Fournier.

M. Heurtel doit d’ailleurs être à Ottawa aujourd’hui pour participer à une rencontre du groupe de travail spécial sur l’immigration irrégulière. Son manque d’assiduité à cette table ne passe d’ailleurs pas inaperçu dans la capitale fédérale.

«Malgré un horaire chargé, le ministre se rend disponible pour participer aux rencontres du comité, même lorsqu’ils sont reportés à la dernière minute», a justifié dans un échange de courriels l’attaché de presse de M. Heurtel.

Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux estiment qu’il pourrait y avoir de 300 à 400 entrées illégales par jour cet été à la frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle.