Le PQ croit qu’on doit retirer la subvention à MedReleaf

Le Parti québécois demande à ce qu’on retire à MedReleaf, un producteur de la Société québécoise du cannabis (SQDC), la subvention de 84 000 $ qu’elle a reçue de l’État québécois, en raison de ses liens avec les paradis fiscaux.

Notre Bureau d’enquête révélait mercredi que la seule entreprise qui fournira du cannabis à la SQDC et qui a reçu une subvention de Québec est en partie financée par des fonds provenant des paradis fiscaux.

«Nous, on recommandait que l’État arrête de subventionner des entreprises qui sont présentes dans les paradis fiscaux, et ici on a un cas très clair», a expliqué le député péquiste Nicolas Marceau, lors d’une mêlée de presse, mercredi matin.

M. Marceau croit qu’un des objectifs principaux de la légalisation du cannabis était de faire disparaître le crime organisé de ce secteur, mais qu’«on a là la démonstration que le crime organisé peut entrer par la porte d’en arrière».

Un «ami» de Philippe Couillard

Notre Bureau d’enquête révélait également, mercredi, que le premier ministre Philippe Couillard et le président du conseil d’administration de MedReleaf, Lloyd Mitchell Segal, ont déjà été des associés au sein de la firme Persistence Capital Partners, un fonds de capital d’investissement privé, entre 2010 et 2012.

M. Segal considère même M. Couillard comme «un ami».

Selon le PQ, «le premier ministre va devoir s’expliquer» sur le fait que cette entreprise ait été le seul fournisseur de la SQDC à recevoir une subvention de Québec.

«Les fréquentations de M. Couillard sont inquiétantes, et il y en a eu plusieurs par le passé, des gens qui ont été dans différents secteurs et qui ont agi, souvent, de manière illégale», a ajouté M. Marceau.