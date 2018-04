Les aînés envient les dents des milléniaux

Selon un récent sondage de l'Ordre des hygiénistes du Québec, 74% des aînés québécois pensent que les milléniaux ont une meilleure santé dentaire qu’eux.

Les personnes âgées de 65 ans et plus croient également que les jeunes ont des dents plus belles que celles de leur génération.

Les 55-64, dans une proportion de 59 %, soutiennent eux aussi que la jeunesse québécoise a une meilleure santé dentaire qu’eux.

Selon le sondage de l'Ordre des hygiénistes du Québec, les Québécois n’accordent pas tous la même importance à leur situation dentaire: les données du sondage varient en fonction de l'âge, du revenu et de l'occupation.

83 % des étudiants sondés disent accorder une importance à leur hygiène buccodentaire comparativement à 63 % pour les retraités.

Seulement 62 % des personnes de 55 à 64 ans disent se soucier de leur santé dentaire, tandis que cette statistique est de 85 % chez les 25 à 24 ans, un écart de 37 %.

Ce sont plus de la moitié des aînés québécois qui portent des prothèses dentaires (56 %), mais des lacunes ont été observées par l’Ordre dans leur entretien, car plus d’une personne sur cinq ne fait pas tremper sa prothèse adéquatement une fois par semaine.

Plus inquiétant encore, 11 % des répondants ne nettoient jamais leurs prothèses en profondeur.

«Un Québécois sur cinq ne possède plus de dents naturelles et plusieurs d'entre eux ignorent l'importance de maintenir une bonne santé buccodentaire. Des débris alimentaires et des bactéries peuvent s'accumuler dans la bouche et causer de sérieuses infections», a indiqué Rachel Beaudry, hygiéniste dentaire experte auprès de la clientèle aînée.

«Le manque d'attention à l'hygiène buccodentaire chez les aînés peut s'expliquer par l'absence d'assurance dentaire et le coût onéreux des services, tel que le révèle une étude récente de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)», pouvait-on lire dans le communiqué de l’Ordre.

Le sondage de l’Ordre des hygiénistes du Québec a été réalisé sur le web du 19 au 21 mars 2018 auprès d’un échantillon représentation de 1025 Québécois.