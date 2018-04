Quatre ans plus tard, Pauline Marois ne regrette rien

Quatre ans après les élections qui lui ont coûté le pouvoir et après lesquelles elle a quitté la vie politique, Pauline Marois ne regrette rien et n’envisage pas du tout un retour en politique.

La journaliste de TVA Nouvelles Julie Marcoux l’a rencontrée mercredi dans un hôtel de la métropole pour faire le point sur les dernières élections générales, sur les quatre dernières années et sur la situation actuelle au Québec.

Voici ce que l’ex-première ministre du Québec avait à dire:

Sur le déclenchement des élections en 2014

«Je ne réécris pas l’histoire; les circonstances dans lesquelles je les ai déclenchées étaient celles qui étaient alors. Nous étions bloqués sur plusieurs projets : la langue, la laïcité. Nous avions un appui de la population qui nous permettait de croire que nous allions former un gouvernement majoritaire. Je ne l’ai jamais regretté, même si le résultat n’a pas été celui que j’aurais souhaité.»

Sur son retrait de la vie politique

«J’aurais aimé ça pouvoir continuer à faire avancer les causes auxquelles je crois, entre autres la cause de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’égalité des chances, les familles, les enfants. Mon vrai regret, c’est de ne pas avoir été au bout de tous ces projets que j’avais à cœur.»

Sur le milieu politique

«Je m’ennuie de ce que j’aurais pu faire avancer pour le Québec. De la politique, pas nécessairement; c’est tellement dur, un stress quotidien.[...] Je ne m’ennuie pas, j’ai une belle vie de famille, j’a des enfants, des petits-enfants. C’est formidable. Je voyage, je donne parfois des conférences, je m’implique dans des causes auxquelles je crois.»

Sur un éventuel retour en politique

«Non madame! À l’âge que j’ai, je pense que je vais laisser la place à des plus jeunes, qui nt beaucoup de talent et beaucoup de capacités pour faire ça. Je suis prête à être leur mentore s’ils le veulent.»

Sur la souveraineté

«Mon cœur est toujours du côté de la souveraineté et je suis toujours convaincu de cela. Je comprends qu’actuellement, ce n’est pas à l’ordre du jour. Notre formation politique a souhaité prendre un temps de recul pour revenir sur cette question plus tard. Je suis d’accord avec cette position. Mais je suis aussi d’accord qu’on ne doit pas mettre ce projet de côté parce qu’il en va de l’avenir du peuple québécois, de notre nation.»

Sur la possibilité de voir un référendum de son vivant

«Je suis une femme d’espoir. Je suis en forme, alors je veux vivre encore un long moment, et j’aimerais bien voir apparaître mon pays, le pays du Québec.»

Sur les faibles intentions de vote pour le PQ

«Je ne veux pas commenter la situation politique sous cet angle-là. Le Parti québécois a fait des choses formidables pour le Québec, a changé le visage du Québec. Le chef actuel avec son équipe a fait des propositions fort intéressantes et pertinentes. Il faut donner la chance au coureur, il reste quelques mois.»

Sur l’avenir du Québec

«Je suis un peu inquiète avec le gouvernement qui est là, et je ne vois pas trop la perspective qu’offre la CAQ. Ce n’est pas clair à bien des points de vue. On a bâti ici un modèle social très riche, qui a permis d’écraser les écarts entre les riches et les pauvres, qui a permis à des femmes d’avoir accès à l’université, au marché du travail.»

Sur la division PQ-QS

«On divise les votes souverainistes, on peut bien utiliser toutes sortes de rhétoriques pour dire le contraire. C’est dommage, mais ça ne sert pas le peuple québécois.»

Écoutez l’entrevue complète avec Pauline Marois ci-dessous

Sur la laïcité et les signes religieux dans la fonction publique

«Il y a un gouvernement qui s’est traîné les pieds. Lorsque nous étions au pouvoir, certains nous ont dit ‘’vous auriez dû accepter les compromis qui avaient été proposés’’. Oui, ça aurait été une avenue, mais comme nous croyions être capable d’avoir une majorité. Nous croyions qu’il aurait été capable de oui, bonifier le projet et d’y ajouter certains éléments qui créaient des tensions même à l’intérieur de mon parti. Le gouvernement libéral a proposé des projets qui ne règlent absolument rien. [La question] rebondit chaque fois qu’il y a un événement qui choque ou qui est questionnant.»

Sur le Bloc québécois

«Il y a un conflit qu’ils doivent régler entre eux et je ne veux pas intervenir à ce niveau-là. C’est sûr que ça n’aide pas [au mouvement souverainiste] quand il y a des chicanes internes, comme on dit, des confrontations. Je souhaite qu’on trouve une solution, une voie de sortie qui permette aux gens de se rallier.»

Sur la parité

«Ça prend des quotas dans plusieurs lieux de décision, dans les milieux d’affaires, là où il y a des décideurs qui choisissent des gens pour former des conseils d’administration, leur direction. En politique, on est dans un système démocratique où ce sont les citoyens qui sont appelés à choisir la personne qui va les représenter. Dans les partis politiques, dans le mien entre autres, on a plusieurs militants qui tiennent à ce que ce soit eux qui choisissent leurs candidats et candidates et à ne pas se faire imposer par un chef qui sera la personne qui sera élue. [...]La lutte pour la parité, elle implique d’autres gestes à poser que d’arriver à des quotas. [...] Idéalement, c’est 50 %. Pourquoi pas 60 %? Déjà, la zone paritaire, entre 40 et 60 %, ce serait un très on pas.»

Sur les femmes en politique

«Les femmes à qui j’ai demandé d’être candidate au Parti québécois, souvent la réponse était ‘’Est-ce que tu crois que je vais être capable?’’ Il faut travailler sur notre confiance. Les femmes ont des talents, des compétences, des expériences exceptionnelles. Malheureusement, on ne les met pas souvent en valeur, et c’est un facteur qui bloque l’arrivée de candidate.»

Sur les postes de pouvoir au gouvernement

«On veut moitié hommes et moitié femmes, mais on leur donne souvent des ministères de moindre importance. Pas de moindre importance pour les mandats qu’ils ont, mais dont les budgets sont moins élevés, dont les enjeux font moins l’objet de débats. [...] Les ministères à gros budget sont souvent entre les mains des hommes.»