Québec juge la réponse du fédéral «inacceptable»

Le premier ministre Philippe Couillard juge «inacceptable» la réponse d’Ottawa qui demande au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision de limiter l'hébergement temporaire des demandeurs d’asile à la frontière.

«Je suis extrêmement insatisfait [de la réponse d’Ottawa]. Ça montre une méconnaissance complète de la réalité du terrain, de ce qu’a vécu le Québec l’an dernier, et de ce qu’on va vivre cette année», a déploré M. Couillard, mercredi, lors d’une mêlée de presse.

À LIRE ÉGALEMENT

Le gouvernement fédéral riposte aux quatre ministres

«Le statu quo est inacceptable»

Le Québec doit pouvoir recevoir des demandeurs d’asile «selon sa capacité d’accueil et ses ressources, qui sont déjà étirées à la suite de l’afflux important de l’an dernier», a ajouté M. Couillard.

Mardi, Ottawa demandait au gouvernement Couillard de ne pas limiter l’accueil de réfugiés, puisque cela risquerait de mettre certaines personnes dans «une situation humanitaire inacceptable».

Philippe Couillard a martelé que la gestion des frontières est une responsabilité strictement fédérale et que c’est au fédéral d’amener les ressources nécessaires. Il maintient que le Québec est prêt à jouer un rôle humanitaire, mais selon ses capacités d’accueil et ses ressources.

2500 enfants

Le ministre de l'Immigration David Heurtel a cité en exemple l'arrivée de 2500 enfants l'an dernier pour démontrer les enjeux de capacité.

«Ces enfants ont accès à l’éducation et ils sont pratiquement tous à Montréal, a dit M. Heurtel. C’est comme si on ouvrait cinq nouvelles écoles pleines à Montréal. On ne peut pas faire ça chaque année.»

Une capacité de 1850 places

Québec a annoncé en début de semaine son intention de limiter à 1850 places la capacité d’accueil de ses quatre centres d’hébergement temporaire, situés en Montérégie, près de la frontière américaine.

M. Heurtel doit d’ailleurs être à Ottawa mercredi soir pour participer à une rencontre du groupe de travail spécial sur l’immigration irrégulière.

Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux estiment qu’il pourrait y avoir de 300 à 400 entrées illégales par jour cet été à la frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle.