Seriez-vous prêt à voyager presque debout en avion pour économiser?

Seriez-vous prêt à voyager presque debout pour économiser sur le prix de vos billets d’avion? Un nouveau type de siège qui permettrait aux passagers de voyager en position quasi verticale pourrait bientôt faire son apparition chez certains transporteurs.

Pour les compagnies aériennes, le Skyrider 2.0 a de multiples avantages : il est 50 % plus léger, ce qui permet d’économiser sur le carburant, et il permet d’embarquer 20 % plus de voyageurs dans les cabines, selon ce que rapporte le quotidien britannique «The Telegraph».

La création de la firme italienne Aviointeriors Groupe a été présentée au salon Aircraft Interiors 2018 à Hambourg, en Allemagne. Ce type de place assise, qui rappelle certains sièges de montagnes russes, permet de réduire l’espace pour les jambes à seulement 23 pouces entre les rangées.

Selon la chaîne française BFMTV, les passagers pourront régler la hauteur du siège pour s’assurer que leurs pieds touchent bien au sol et ils pourront s’attacher grâce à une ceinture de sécurité en trois points.

La première mouture de ce siège a été créée en 2010, et jusqu’ici, aucun transporteur n’en avait fait l’acquisition. Mais la situation pourrait bientôt changer, le Skyrider 2.0 devrait être homologué d’ici un an.

COURTOISIE/Aviointeriors

Ce nouveau concept pourrait être utilisé sur certains vols de courtes distances, d’une durée de moins d’une heure et demie.

«Ces sièges s‘adressent aux compagnies low cost, a expliqué le PDG d’Aviointeriors, Ermanno De Vecchi, à BFMTV. Et encore, uniquement en Asie et en Europe, car aux États-Unis la morphologie moyenne des passagers n’est pas compatible avec un espace aussi réduit.»

Plusieurs transporteurs à bas prix auraient d’ailleurs manifesté leur intérêt pour ces types de sièges.