Un Québécois écope d’une peine de prison à Cuba après un accident

Le voyage à Cuba d’un homme de Mascouche a pris une tournure dramatique, l’été dernier, alors qu’il a été impliqué dans un accident de bateau qui a fait un mort. Il a écopé d’une peine de 4 ans de prison et il se bat maintenant pour obtenir sa liberté.

En juillet 2017, Toufik Benhamiche s’est envolé pour Cayo Coco avec sa femme et ses deux filles. Lors de la dernière journée de leur séjour, ils ont alors décidé de faire une balade en bateau. Ils ont réservé l’activité par l’entremise de la compagnie Marlin, qui est associée à Sunwing, le grossiste avec qui ils ont réservé leur voyage.

L’activité a toutefois rapidement tourné au cauchemar. Lorsque M. Benhamiche s’est assis dans le bateau, il en a perdu le contrôle. L’embarcation est ensuite allée percuter un quai, sur lequel se trouvait une touriste ontarienne. La femme a subi de graves blessures qui lui ont coûté la vie.

L’enquête des autorités cubaines a démontré qu’il était responsable de cet accident et l’homme a écopé d’une peine de 4 ans de prison pour négligence criminelle. Il est toujours incarcéré à Cuba et il porte désormais sa cause en appel.

Selon lui, les responsables de l’activité se sont assurés qu’il ait les compétences nécessaires pour conduire le bateau.

«Il nous semble que compte tenu de la réaction des Cubains, du système de justice et du bureau de tourisme, qu’il y ait conflit d’intérêts, soutient son avocate, Me Debbie Mankovitz. Ils ont intérêt à mettre ça sur les épaules de M. Benhamiche au lieu de prendre responsabilité.»

L’avocate affirme que l’activité n’était pas conforme et qu’elle n’a jamais vu de rapport qui démontre que le bateau n’avait pas de défaillance.

Il s’agit également d’une situation difficile pour la femme de M. Benhamiche et ses deux filles, qui sont revenues au Québec depuis.

Le verdict de l’appel devrait être connu mardi prochain.