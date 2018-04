Une McLaren sera réservée exclusivement au Canada

McLaren a eu le goût de faire plaisir à sa clientèle canadienne en lui offrant une édition exclusive de sa 570S Spider.

Pour ce faire, le point de départ sera une 570S Spider de couleur blanc Silica. Afin de demeurer dans le thème du drapeau canadien, les appliques de carbone seront de couleur rouge.

Près du béquet arrière et sur les bas de caisse, on retrouve des discrètes feuilles d’érable, symbole même du pays. Ces dernières remplacent les inscriptions conventionnelles sur lesquelles on peut lire «570S».

Elle sera aussi dotée de d’autres éléments en fibre de carbone, ce qui est généralement offert en option.

En gros, c’est pas mal ce qui distingue cette édition spéciale.

Dans l’arrière-plan des photos de presse, on remarque la présence des unités résidentielles Habitat 67. Un beau clin d’œil.

Sous son capot arrière, on note la présence du V8 biturbo de 3,8 L en position centrale. Il est joint à une transmission à sept rapports. Pour atteindre les 96 km/h, il suffit de compter 3,1 secondes et l’exercice sera complété.

Chez McLaren, on entretient une relation particulière avec le Canada. En effet, Bruce McLaren, à l’origine du constructeur, a remporté trois courses d’affilée dans la série Canadian Sportscar Championship en 1968.

Au total, seulement cinq exemplaires de cette édition seront ainsi décorés. Trois seront livrés au concessionnaire de Toronto et les deux autres à Vancouver et à Laval.

Pour mettre la main sur l’une de ces cinq voitures, il faudra débourser 353 206 $ CAN.