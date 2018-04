D'autres expertises à venir sur l'avenue Gaspard

Un périmètre est toujours érigé et d'autres expertises auront lieu autour de l’appartement de l’avenue Gaspard où Audrey Gagnon, 23 ans, a été retrouvée puis arrêtée au courant de la nuit relativement au meurtre de sa fille Rosalie Gagnon, 2 ans.

À LIRE ÉGALEMENT:

Fillette retrouvée morte: «C'est extrêmement difficile pour la police»

La mère de la petite Rosalie Gagnon arrêté pour meurtre

Le Service d’identité judiciaire (SIJ) du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) s’était rendu sur les lieux à des fins d'enquête. L’équipe doit revenir sur place incessamment.

«Il reste d’autres expertises à faire, éventuellement», a indiqué Cyndi Paré, porte-parole au SPVQ, sans donner plus de détails.

Par ailleurs, Audrey Gagnon était toujours hospitalisée au moment d’écrire ces lignes. «Elle n’a pas encore terminé sa rencontre avec le spécialiste de l’hôpital. Je ne pense pas que sa comparution ira avant cet après-midi», a fait savoir la porte-parole.

L’autopsie de la petite victime de 2 ans doit avoir lieu dans la matinée au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, à Montréal.

«Il est possible que nous ayons des développements aujourd’hui [jeudi] pour les causes et circonstances du décès. S’il y a des détails pertinents à donner, on va le faire, mais l’enquête est toujours en cours», a poursuivi Mme Paré.