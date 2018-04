De l’aide pour les mamans toxicomanes

«Tant que l'environnement est sain et que ça va bien pour l'enfant, on va continuer à travailler avec la maman pour que l'enfant puisse grandir avec sa famille».

Voilà le mandat que s’est donné Geneviève Mainville, directrice du programme mère-enfant du Portage, et son équipe qui accompagnent pendant six mois les mères toxicomanes et leur enfant né dans un milieu vulnérable.

Pendant que la mère subit ses traitements à l’organisme, l'enfant est au service de garde.

«Ce qu'on va travailler avec elles, c'est leur problème de toxicomanie et, ensuite, en soirée, on va travailler le lien maman-enfant», ajoute Mme Mainville.

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est déjà impliquée dans 80% des dossiers des mères et de leur enfant.

«Pendant les six mois qu'elles sont ici, vers le 4e, 5e, 6e mois, quand elles sont en train de se faire un plan pour sortir à l'extérieur, elles ont déjà réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie. Elles se sont responsabilisées. Elles ont pris leur vie en main et celle de leur enfant», dit la directrice du programme mère-enfant du Portage.

Équilibre fragile

L’équilibre est fragile pour les mamans qui veulent garder leur enfant. Elles bénéficient d'un suivi d'une durée de 18 mois après leur sortie.

«On va avoir des rencontres mensuelles avec la DPJ, avec la maman, en individuel pour remettre les choses au point, puis des fois même sporadiques si jamais il se passe quelque chose qui va pas bien vraiment avec la mère, dans la relation de la mère et l'enfant ou son comportement envers l'enfant.»

Dépendance aux opioïdes

«Que les gens puissent retenir que ce n’est pas parce qu'ils ont déjà été exposés à des problèmes de dépendance que ça fait systématiquement d'eux de mauvais parents ou de parents pas bons qui ne sont pas aptes à s'occuper de leurs enfants effectivement», affirme le Dr Louis-Xavier D’Aoust, médecin spécialiste au CHUM.

Ce médecin de famille spécialisé en périnatalité et toxicomanie veut qu'on retienne ceci de la tragédie qui a coûté la vie à la petite Rosalie.

«Vraiment, pour moi, une femme qui a un problème de dépendance aux opioïdes, donc à l'héroïne ou à d'autres substances telles que la morphine, le Dilaudid, etc., qui prend un traitement de substitution à la méthadone, c'est vraiment un facteur de protection parce que c'est un facteur qui va stabiliser la situation, puis éviter justement la consommation illicite d'autres substances», conclut le Dr D’Aoust.