Des bancs de neige impressionnants dans l’Est-du-Québec

L'hiver qui s'accroche laisse des traces dans l'Est-du-Québec. Les températures froides des derniers jours n'aident en rien à faire fondre les bancs de neige.

La quantité de neige restante au sol est bien supérieure aux normales pour un 19 avril. À l'Aéroport de Mont-Joli, 37 centimètres sont encore au sol alors que la normale se chiffre à 6 centimètres au mois d'avril. À Padoue dans la Mitis, les citoyens devront prendre leur mal en patience, puisque plus tôt cette semaine, il restait 138 centimètres de neige.

Sur la Côte-Nord, les données observées à proximité de Baie-Comeau et Sept-Îles montrent qu'il reste quatre fois plus de neige au sol que la normale pour un 19 avril.

Impacts du froid

L'hiver qui s'accroche rend la fonte beaucoup plus lente et les impacts sont nombreux.

À la Ville de Rimouski, le mélange de précipitations reçu au début de la semaine a obligé les Travaux publics a rappelé au travail des employés au travail. Le froid a aussi des impacts sur opérations à venir.

«On a accumulé trois semaines de retard sur le nettoyage de leur Ville, a expliqué Patrick Caron, directeur des Travaux publics de la Ville de Rimouski. C'est sûr les sols gelés et la glace sur le long des rues, ça ne nous permet pas de sortir nos équipements pour balayer les rues, laver les rues et laver les trottoirs. Ça retarde aussi la semaine prochaine, on ouvre les pistes cyclables. On n’aura pas le marquage de fait.»

L’entreprise Terrain-Services de Rimouski offre des services d’entretien quatre saisons. L’hiver, les employés effectuent le déneigement manuel de différents commerces et organismes publics. Ils ont été passablement occupés au cours de l’hiver et encore au cours des derniers jours.

Les clients ne semblent pas encore trop préoccupés par la coupe de la pelouse.

«C’est sûr que les clients n’ont pas la tête à l’entretien d’été. C’est sûr et certain, il faut leur téléphoner et leur en parler. Ce n’est pas grave, ça va venir quand la chaleur va pogner», a expliqué le propriétaire Francis Lepage.