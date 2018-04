Fillette retrouvée morte: «C’est extrêmement difficile pour les policiers»

Les policiers ont beau être préparés à l’horreur, ils n’en demeurent pas moins sensibles au drame et il y a fort à parier que l’histoire de la petite Rosalie, 2 ans, dont le corps a été retrouvé mercredi à Québec, marquera à jamais ceux qui ont eu à se rendre sur les lieux.

Ce sont des interventions qui ne laissent personne indifférent, confirme Jean-François Brochu, expert en enquêtes policières.

Et le costume n’y change pas grand-chose. «On a beau le dire, l’uniforme, les machos et tout... Non, quand il s’agit d’un enfant, d’une petite fille comme ça qui a deux ans, [...] c’est extrêmement difficile pour les policiers», a-t-il raconté au Québec Matin.

À LIRE ÉGALEMENT

La mère de Rosalie Gagnon arrêtée

Le corps de la petite Rosalie Gagnon retrouvé dans une poubelle

Poussette vide à Québec: le corps de l'enfant retrouvé, la mère localisée

Rosalie Gagnon, 2 ans, a été retrouvée inanimée dans une poubelle sur le terrain d’une maison de l’avenue de Gaulle, dans le secteur de Charlesbourg. Au départ, c’est une poussette retrouvée vide près du parc Terrasse Bon-Air, qui a poussé les policiers à entamer une opération de recherche, ce qui les a menés à la tragique découverte.

«Juste à regarder les images, quand on voit passer la civière et qu’on voit qu’on fait des manœuvres sur le corps de l’enfant, si je ne me trompe pas, il y a un policier qui détourne le regard», fait observer l’ex-sergent de la Sûreté du Québec.

M. Brochu estime qu’il faut être prudent avant de tirer des conclusions au sujet du milieu social où le crime s’est produit. «Mais il arrive souvent, par contre, que ça se produise dans les cas de nouveau conjoint, dans un climat de consommation de stupéfiants», fait remarquer le spécialiste.

Jeudi matin, le Service de police de la Ville de Québec indiquait que la mère de l’enfant, Audrey Gagnon, 23 ans, avait été arrêtée pour le meurtre de sa petite fille. Elle a par la suite été hospitalisée parce qu’elle s’est infligé des blessures alors qu’elle se trouvait en détention. Son état ne devrait toutefois pas l’empêcher de comparaître plus tard en journée.