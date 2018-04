Garneau attaque les conservateurs dans un discours à saveur préélectorale

Dans un discours aux forts accents préélectoralistes, le ministre libéral Marc Garneau a attaqué les conservateurs à plusieurs reprises jeudi devant les membres du Parti libéral du Canada (PLC) réunis en congrès à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

«L’enjeu sera de taille en 2019. La question que se poseront les Canadiens est la suivante: continuerons-nous à aller de l’avant, ou ferons-nous un énorme bond vers l’arrière?» a lancé le député de Westmount-Ville-Marie en prévision des prochaines élections générales.

M. Garneau a vanté le bilan du gouvernement Trudeau et l’a opposé aux près de 10 années précédentes de pouvoir conservateur. «Nous, on a agi, et le gouvernement précédent, lui, s’est assis sur ses mains», a-t-il fustigé dans cette allocution qui servait de coup d’envoi au congrès.

À 18 mois des prochaines élections, le PLC a vu le Parti conservateur gagner du terrain dans les intentions de vote depuis le début de l’année.

Pour fouetter les troupes, le ministre des Transports a misé largement sur des enjeux qui distinguent son parti de l’opposition officielle, dont le droit à l’avortement, les droits de la communauté LGBTQ2 et l’aide aux vulnérables.

«Menez-nous vers un nouveau mandat!» a-t-il enjoint aux militants.

À la fin de son discours, le ministre des Transports a même récupéré le slogan de campagne de 2012 du président américain Barack Obama, «Four more years» («Quatre ans de plus»), pour le faire scander à la foule à répétition.

Avant Marc Garneau, le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, a livré un vibrant hommage à l’héritage du parti en matière de diversité et d’inclusion, évoquant la légalisation du mariage gai, l’accueil de réfugiés syriens et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Plusieurs intervenants libéraux se sont succédé au micro jeudi soir, dont le maire d’Halifax, Mike Savage, la présidente sortante du parti, Anna Gainey, ainsi que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil.

Ce dernier a appelé les membres de la formation à tout faire pour faire réélire le premier ministre Justin Trudeau. «Il ne faut pas se leurrer. Ce week-end met la table pour la prochaine élection fédérale», a-t-il martelé. «Justin Trudeau est une étoile à l’international et il change la face du pays. Donnons-lui un nouveau gouvernement majoritaire.»

Les travaux débutent véritablement vendredi matin au congrès libéral. Les membres doivent se prononcer durant la fin de semaine sur une trentaine de résolutions.