La CAQ et le SPQ libre sur la même longueur d’onde

Communauté d'esprit de gauche à droite de l’échiquier politique : À l’instar de la CAQ, le SPQ libre croit que les migrants irréguliers doivent être répartis entre les provinces selon le poids démographique.

Le Québec a un «devoir d’hospitalité» envers les demandeurs d’asile, convient Pierre Dubuc, le porte-parole du club politique qui représente l’aile plus à gauche du Parti québécois.

«Mais le Québec, on est dans le Canada, c’est Justin Trudeau qui a lancé l’appel, donc que chacun fasse sa part, insiste-t-il. Au gouvernement Trudeau d’imposer une solidarité interprovinciale canadienne».

M. Dubuc assure que la position qu’il défend n’est pas inspirée de celle que défend la Coalition avenir Québec.

Il a plutôt été influencé par l’Union européenne, qui a proposé par le passé une répartition par quota des immigrants à travers les différents pays membre, précise-t-il en entrevue avec le bureau parlementaire du Journal de Québec.

La solution du PQ ne règlerait rien

Le Québec a reçu 25 000 réfugiés irréguliers, c’est-à-dire la moitié des entrées au Pays.

Les péquistes demandent depuis l’été dernier la suspension de l’accord sur les pays tiers sûrs, qui lie le Canada et les États-Unis et prévoit que les migrants se présentant aux postes frontaliers réguliers sont automatiquement refoulés.

Pierre Dubuc voit mal comment la solution proposée par le PQ pourrait améliorer la situation qui prévaut à l’heure actuelle.

«On ne voit pas comment ça règlerait vraiment le problème. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais si j’ai bien compris, à ce moment-là, les gens vont pouvoir faire une demande en se présentant à la frontière, ils ne passeront plus par les voies illégales, mais ils vont se présenter à la frontière alors le problème reste entier», dit-il.

Pas d'engagement clair

La vice-cheffe péquiste Véronique Hivon a continué jeudi à l’Assemblée nationale de réclamer la suspension de l’accord sur les pays tiers sûrs. Elle estime que la rencontre au sommet hier soir entre le ministre québécois David Heurtel et son homologue fédéral n’a donné lieu à aucun engagement clair.

«Un beau comité de travail pour compenser les dépenses du Québec, mais aucune admission de montant. Soixante-quatorze millions pour accélérer le traitement des demandes, mais un montant clairement insuffisant, quand on sait que déjà c'est deux ans, parfois beaucoup plus, pour obtenir une première audition et que le nombre de migrants va en augmentant», déplore Véronique Hivon.

Les caquistes sont aussi insatisfaits des promesses d’Ottawa, qui a annoncé la création d’un groupe de travail sur le sujet. «C’est trop peu trop tard», a soutenu la députée Geneviève Guilbault.