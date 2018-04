La DPJ reconnaît pouvoir faire des erreurs

Montrée du doigt en marge du décès tragique de la petite Rosalie et de l’arrestation de sa mère, Audrey Gagnon, la DPJ, qui refuse pour des raisons de confidentialité de confirmer ou d’infirmer que des signalements leur avaient été faits, reconnaît ne pas être «à l’abri de faire des erreurs», sans parler de ce cas précis.

«On en fait des fois des erreurs, et ça ne finit pas toujours par des infanticides comme on connaît là», a affirmé en entrevue Dominique Jobin, directrice de la Protection de la jeunesse au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«Ça peut arriver qu’on va prendre une mauvaise décision [...] Chaque fois que ça arrive, on révise nos positions et on regarde qu’est-ce qui a pu se passer et on essaie de se corriger», a mentionné Mme Jobin.

«Pas prévisible»

«Mais en même temps, dans une situation comme celle-là, il faut aussi l’entendre qu’il y a un bout dans le comportement humain qui n’était pas prévisible. [...] Y a un bout, des fois, qui dépasse l’entendement», a ajouté la directrice, qui soutient que chaque décision, lors d’un signalement, «est appuyée sur une grille très bien campée en matière de protection de la jeunesse».

Le fait qu’une mère ait des problèmes de toxicomanie ou des antécédents judiciaires peuvent être des facteurs aggravants, mais ne justifient pas automatiquement un retrait du milieu familial, «la décision de dernier recours», a-t-elle indiqué.

«Soixante pour cent de nos enfants qui sont suivis en protection de la jeunesse le sont dans leur milieu familial et parmi eux, il y a beaucoup de parents qui ont des problèmes de toxicomanie et d’antécédents judiciaires. Ça ne veut pas dire que parce qu’un parent a eu des démêlés avec la justice qu’il est nécessairement un mauvais parent», a soutenu Mme Jobin.

«On travaille avec des humains»

Questionnée sur les réactions de la population qui estime que la DPJ l’aurait «échappé» dans cette affaire, la directrice expose que de manière générale, «la DPJ a souvent le dos large pour l’ensemble des situations qui concernent les enfants», avant de rappeler que chaque décision est prise de façon rigoureuse.

«C’est assez rare que ça arrive quand même des décès d’enfants et en même temps, on ne peut pas, des fois, prévoir l’imprévisible. On travaille avec des humains», a-t-elle dit.