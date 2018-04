La petite Rosalie aurait été tuée à coups de couteau

La petite Rosalie Gagnon aurait vécu l’horreur avant d’être retrouvée morte mercredi après-midi dans une poubelle du secteur Charlesbourg. Selon les informations du Journal, la fillette de deux ans aurait reçu une dizaine de coups de couteau.

Des sources ont confié au Journal que ce sont des blessures à l’arme blanche qui ont provoqué la mort de la petite Rosalie. Le corps de l’enfant aurait été mutilé de plus d’une dizaine de coups de couteau, avant d’être abandonné dans une poubelle sur l’avenue de Gaulle.

La mère de l’enfant, Audrey Gagnon, 23 ans, comparaîtra jeudi après-midi au Palais de Justice de Québec. Elle a officiellement été mise en état d’arrestation en soirée mercredi pour le meurtre de la fillette.

La suspecte devait initialement comparaître en matinée, mais elle a dû être transportée à l’hôpital après «s’être désorganisée durant sa détention au poste de police». Elle se serait infligé des blessures qui nécessitaient une évaluation par un médecin.

Audrey Gagnon a un casier judiciaire qui comporte notamment deux peines d’incarcération de six mois, en 2014 et 2015, dans des affaires de méfaits et de voies de faits graves. Dans ce dernier dossier, elle avait attaqué un ami avec un couteau de cuisine lui infligeant des blessures mineures. Selon les informations disponibles, la jeune femme avait déjà eu des problèmes de consommation par le passé.