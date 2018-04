Le CHU de Québec frappé par la pénurie de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre au CHU de Québec a atteint des proportions inquiétantes. Pour 422 personnes embauchées l’an dernier, 398 ont remis leur démission parmi le personnel paratechnique, auxiliaire et de métier.

«Avec le temps supplémentaire obligatoire, tout le monde est à bout. Les gens sont épuisés», a lancé Chantal Cauchon, présidente du syndicat CSN des travailleurs du CHU de Québec, qui regroupe 2700 membres.

La pénurie de main-d’œuvre touche de plein fouet les préposés aux bénéficiaires, à l’entretien ménager, à la stérilisation, ainsi que les employés de cuisine.

L’an dernier, 9000 heures supplémentaires ont été effectuées par les préposés à l’entretien uniquement à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, ce qui représente un niveau «extrême», ajoute Mme Cauchon, qui n’a jamais vécu pareille situation.

La porte-parole du CHU de Québec, Geneviève Dupuis, ne nie pas les chiffres du syndicat, mais tient à relativiser les raisons de ces départs.

«Ce n’est pas juste des départs en lien avec les conditions d’emploi. Presque 20 % des départs sont relatifs à des déménagements, à des retours aux études et à d’autres choix de carrière.»

«On ne dit pas que tout est rose et que ce sont des emplois faciles. On est en contexte de pénurie. Malgré tout, de façon générale, on réussit à combler nos besoins et même un peu plus», a assuré Mme Dupuis.

Travail sous pression

Avec des demandes de congé refusées systématiquement et des préposés qui se déclarent malades à la dernière minute, la pression est forte, ajoute Mme Cauchon. Il n’est pas rare, selon elle, qu’un préposé ait sous sa responsabilité jusqu’à 25 ou 30 patients, voire même davantage.

«Comment voulez-vous arriver ? C’est sûr qu’il y a des répercussions quelque part. L’ambiance n’est pas super bonne. Quand on est toujours en surcharge, on ne peut pas avoir le sourire à aller travailler.»

D’après Mme Cauchon, seulement à l’Hôtel-Dieu de Québec, il manquerait 30 préposés aux bénéficiaires. Mme Dupuis soutient que la situation sera corrigée sous peu puisque plusieurs candidats sont en processus d’embauche.