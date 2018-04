Le PLC en congrès à Halifax pour trouver un second souffle

Plombé par les faux pas et un déclin dans les sondages, le Parti libéral du Canada (PLC) attend 3000 militants à Halifax ce week-end pour un congrès national visant à trouver un second souffle, à 18 mois des élections, et débattre de quelques propositions controversées.

L’événement survient après plusieurs semaines où le fiasco du voyage de Justin Trudeau en Inde a dominé les manchettes et alors que les conservateurs gagnent du terrain dans les intentions de vote à l’échelle du pays.

De jeudi à samedi, les libéraux se prononceront sur une trentaine de résolutions qui pourraient trouver leur chemin jusque dans le programme du parti, des mesures allant de la création d’un ministère des Aînés à l’abolition des taxes sur les produits hygiéniques féminins.

La proposition qui risque de faire le plus de vagues : la décriminalisation de toutes les drogues au pays. Cette résolution émanant du caucus libéral vise avant tout à régler la crise des opioïdes qui a fait plus de 4000 morts en 2017.

Plusieurs libéraux se sont toutefois d’ores et déjà prononcés contre la mesure, dont la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor. «Ce n'est pas la direction dans laquelle notre gouvernement va aller», a-t-elle tranché mercredi au Parlement, doutant que le modèle qui existe déjà au Portugal puisse s’appliquer au contexte canadien.

Une résolution appelant à la décriminalisation du travail du sexe risque également de susciter de vifs débats.

De nombreuses autres résolutions à caractère très progressiste, comme la mise sur pied d’un revenu minimum garanti ou d’un régime d’accès universel aux médicaments, semblent taillées sur mesure pour consolider les appuis du parti sur la gauche, alors que le Nouveau Parti démocratique (NPD) stagne dans les sondages.

À la fin juillet 2016, le suivi hebdomadaire de la firme Nanos plaçait les libéraux à plus de 47 % d’intentions de vote, devant les conservateurs à 25 %. À la mi-mars cette année, à la suite de la débâcle du séjour du premier ministre Justin Trudeau en Inde, le PLC ne récoltait plus que 36 % des voix, contre 35 % pour les conservateurs.

Le dernier coup de sonde de la firme publié mardi observe toutefois un regain des libéraux, à 41 % contre 29 % pour les conservateurs, tout en notant que l’appui au gouvernement Trudeau reste volatil. Pendant ce temps, l'aiguille demeure à plus ou moins 16 % pour le NPD.

Outre les débats sur les politiques, le PLC doit élire plusieurs candidats à des postes à l’interne, dont la nouvelle présidente du parti, Suzanne Cowan, par acclamation.

Dans la foulée du mouvement MoiAussi qui a frappé la colline parlementaire cette année, deux ateliers sur le harcèlement sexuel seront offerts. L’ancien ministre Kent Hehr, expulsé du cabinet pour des allégations d’inconduite du temps où il était député albertain, assistera à une de ces séances fermées aux médias.

Parmi les invités notables, l’ancien conseiller principal de l’ex-président américain Barack Obama, David Axelrod, s’adressera aux militants vendredi, ainsi que le général Roméo Dallaire samedi.

Actuellement au Royaume-Uni pour le dernier droit d’une mission commerciale, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, doit prononcer un discours samedi après-midi.