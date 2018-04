Le SPVM recherche des victimes d'agression sexuelle

La police de Montréal recherche des victimes potentielles d’un homme de 40 ans arrêté au début avril pour une agression sexuelle sur une femme commise au centre-ville.

Oba Femi Toussaint, 40 ans, a été arrêté le 7 avril et a comparu deux jours plus tard sous des accusations d’agression sexuelle grave, de contacts sexuels, de séquestration, d’administration de substance délétère et de bris de conditions.

La police n’a pas révélé davantage d’informations quant aux circonstances entourant l’agression, survenue le 6 avril.

Toute personne qui aurait été victime de cet individu ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu l’être est invitée à se rendre au poste de police de son quartier ou de communiquer avec le 911 pour déposer une plainte officielle.