Miguel Diaz-Canel élu successeur de Raul Castro

Miguel Diaz-Canel, un civil de 57 ans, est devenu jeudi le nouveau président de Cuba, entamant une transition historique après presque six décennies de pouvoir des frères Castro tout en s'engageant à «poursuivre la révolution».

Désigné unique candidat mercredi, M. Diaz-Canel a été comme attendu élu par les députés pour un mandat renouvelable de cinq ans, «avec 603 voix sur 604 possibles, soit 99,83% des suffrages», a annoncé devant l'Assemblée la présidente de la Commission nationale électorale Alina Balseiro, confirmant une information divulguée un peu plus tôt par les médias officiels.

«Le mandat donné par le peuple à cette législature est de poursuivre la révolution cubaine dans un moment historique crucial», mais aussi les réformes économiques entamées par son prédécesseur, a-t-il déclaré dans son premier discours en tant que président du Conseil d'État.

Numéro deux du régime depuis 2013, cet homme du système au profil plutôt discret s'est peu à peu imposé aux côtés de Raul Castro, 86 ans, après avoir gravi dans l'ombre les échelons du pouvoir.

Apôtre du développement d'internet et d'une presse plus critique sur l'île, il a su se donner une image de modernité tout en demeurant économe en déclarations. Mais il sait aussi se montrer intransigeant vis-à-vis de la dissidence ou de diplomates trop enclins à critiquer le régime.

Le président sortant l'a préparé à assumer les plus hautes fonctions, l'envoyant représenter son gouvernement à l'étranger tandis que les médias d'État lui accordaient de plus en plus d'espace.

Chargé de conduire une transition historique après plus de 60 ans de pouvoir exclusif des frères Castro, il sera le premier dirigeant cubain à n'avoir pas connu la révolution de 1959 et devra se forger une légitimité. Hasard du calendrier, il fêtera ses 58 ans vendredi.

Le poste de premier vice-président, numéro deux de facto du régime, est attribué à Salvador Valdes Mesa, un syndicaliste et cadre de haut rang du parti âgé de 72 ans, a annoncé Mme Balseiro, confirmant également que le Conseil d'État, l'organe exécutif suprême, comptera comme attendu 13 nouveaux membres sur 31.

Le nouveau président, qui devra maintenir l'équilibre entre la réforme et le respect des principes essentiels du castrisme, devra d'emblée s'atteler à poursuivre l'«actualisation» d'une économie encore étatisée à 80% et entravée depuis 1962 par l'embargo américain.

Au plan diplomatique, il sera aussi confronté à un antagonisme renouvelé avec l'éternel «ennemi» américain, le président républicain Donald Trump imposant depuis un an un sérieux coup de frein au rapprochement engagé fin 2014.

Pour le guider, le parti unique et le Parlement ont préalablement voté des «lignes directrices» qui dessinent les orientations politiques et économiques à suivre d'ici à 2030 et qui lui serviront de feuille de route.

«Il est assez difficile d'évaluer la capacité de Diaz-Canel de remplir les fonctions de président (...) Il vient du système, mais c'est la rigidité du système qui constitue le plus grand obstacle pour avancer», note Michael Shifter, le président du groupe de réflexion Dialogue interaméricain, à Washington.

Ses débuts «constitueront un test sur ses capacités politiques et il peut s'attendre à des résistances», affirme l'expert.

Pour aider son successeur à déjouer les embûches, mais aussi probablement pour le maintenir sous contrôle, le cadet des Castro doit conserver ses