Montréal présente sa stratégie de développement économique

La Ville de Montréal investira 350 millions $ d’ici les quatre prochaines années pour accélérer la croissance économique de la métropole, en misant entre autres sur l’entrepreneuriat et le développement international.

La mairesse Valérie Plante dévoilera jeudi après-midi sa stratégie Accélérer Montréal à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, devant une salle comble de 868 personnes au Centre Sheraton.

Pour y arriver, la Ville se dote d’une enveloppe de 350 millions $ d’ici 2022, soit 25 millions $ annuels de plus que les années précédentes. Ce montant inclut les 150 millions $ accordés pour cinq ans par le gouvernement du Québec en mars.

Valérie Plante a entre autres l’intention d’ajouter davantage de ressources à son réseau PME MTL, qui finance et accompagne des entreprises, et de soutenir les initiatives en innovation sociale. Elle veut aussi mieux soutenir les entreprises montréalaises sur les marchés internationaux, et développer davantage les 53 millions de pieds carrés de terrains vacants sur l’île.

La métropole souhaite plus particulièrement se concentrer sur cinq secteurs stratégiques, soit les transports et la mobilité, les industries culturelles et numériques, les technologies de la santé et les technologies propres.

Une série d’experts ont été consultés pour mettre sur pied cette stratégie, et des ateliers d’entrepreneurs ont été organisés. Un comité consultatif sur le commerce et un comité aviseur pour le développement économique ont aussi été créés.