Résumé de l’action dans la LNH: Crosby dépasse Mario Lemieux

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 18 avril.

Résultats

Pittsburgh 5 - Philadelphie 0 (PIT mène la série 3-1)

Tampa Bay 3 - New Jersey 1 (TBL mène la série 3-1)

Nashville 3 - Colorado 2 (NSH mène la série 3-1)

Anaheim 1 - San Jose 2 (SJS gagne la série 4-0)

Matchs de jeudi à TVA Sports

Boston @ Toronto (19h) (BOS mène la série 2-1) À TVA SPORTS

Washington @ Columbus (19h30) (CBJ mène la série 2-1) À TVA SPORTS 2

Sidney Crosby dépasse Mario Lemieux

Sidney Crosby (1B, 1A) est l'un des quatre joueurs des Penguins à avoir récolté au moins deux points et Matt Murray a stoppé les 26 lancers dirigés vers lui pour mener les siens à une avance de 3-1 dans la série de premier tour face aux Flyers.

Crosby a ainsi porté son total de points en séries à 173 (62B, 111A) pour dépasser Mario Lemieux (172 points) au sommet de l'histoire de la concession. Seulement deux autres joueurs actifs avec au moins 50 matchs d'expérience en séries sont les meneurs de leur équipe, soit Alex Ovechkin (94 points) avec les Capitals et Ryan Getzlaf (120 points) avec les Ducks.

Crosby est maintenant à deux petits points de Denis Savard (175) pour le 16e rang dans l'histoire des séries. Le capitaine des Penguins a une moyenne de 1,14 point par match, ce qui représente le quatrième plus haut total parmi les joueurs ayant disputé au moins 150 matchs.

Murray a réalisé un jeu blanc dans quatre de ses six derniers matchs éliminatoires. Il a maintenant six blanchissages en séries au cours de sa carrière, ce qui représente le plus haut total pour un gardien de moins de 24 ans dans l'histoire, à égalité avec Harry Lumley et Terry Sawchuk.

Les Sharks complètent le balayage

Les Ducks ont égalé la marque en troisième période, mais Tomas Hertl a marqué le but gagnant avec 10 min 51 s à jouer en temps réglementaire pour aider les Sharks à balayer leur série. Il s'agit seulement du deuxième balayage de l'histoire de la concession, le premier étant survenu en 2013 contre les Canucks.

Les Sharks ont dominé les Ducks 16-4 au niveau des buts. Il s'agit du plus bas total de buts accordés par les Sharks au cours d'une série dans leur histoire.

Martin Jones (30 arrêts) a porté son dossier à 4-0-0, avec une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d'efficacité de ,970 lors des présentes séries. Il a également dépassé Antti Niemi (19) avec une 20e victoire en éliminatoires dans l'uniforme des Sharks. Seul Evgeni Nabokov (40) en a davantage dans l'histoire de la concession.

Les Sharks affronteront les Golden Knights au prochain tour. C'est seulement la deuxième fois dans les 22 dernières années que deux équipes ayant réussi un balayage au tour précédent s'affronteront.

Le Lightning bien en selle

Nikita Kucherov (2B, 1A) a participé à tous les buts du Lightning pour aider les siens à prendre les devants 3-1 dans leur série face aux Devils.

Kucherov a marqué ses 25e et 26e buts en séries pour dépasser Vincent Lecavalier (24) au deuxième rang dans l'histoire de la concession. Seul Martin St-Louis (33) en a davantage.

Kucherov partage la tête des pointeurs de la LNH en séries avec neuf points, à égalité avec Sidney Crosby et David Pastrnak.

Les Predators résistent

Les Predators ont pris les devants 3-0 et ont tenu le coup pour prendre les devants 3-1 dans leur série face à l'Avalanche.

Les Predators retournent à domicile, où ils montrent un dossier de 11-2 depuis le début des séries 2017. Les trois victoires décisives des Predators en 2017 sont survenues à la maison.

La formation de Nashville a maintenant remporté 13 de ses 14 derniers duels contre l'Avalanche, saison régulière et séries incluses.