Sa vie bouleversée par une balle perdue

Pascale Malenfant était passagère dans la voiture de sa mère lorsqu’un inconnu de 19 ans qui venait de se chicaner avec sa sœur a tiré une balle l’atteignant par erreur au bras droit. Une terrible malchance qui a changé sa vie à jamais.

Pascale Malenfant se souvient en détail du moment où sa vie a basculé, il y a 10 ans, à Squatec, dans le Bas-Saint-Laurent, alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Elle raconte son histoire pour la première fois après toutes ces années pour démontrer qu’il est possible de se sortir d’un drame pareil.

La femme âgée de 21 ans porte encore des cicatrices physiques et psychologiques de l’événement, mais n’entretient pas de haine envers le tireur, même si elle croit que sa vie aurait été différente si elle ne s’était pas trouvée au mauvais endroit au mauvais moment.

Terrible malchance

Tard le 20 octobre 2007, elle était assise sur le siège du passager de la voiture conduite par sa mère, en route vers la demeure de ses grands-parents, à Squatec, pour y passer la nuit après une fête de famille.

Au même moment, une voiture venait en sens inverse à vive allure, avec à son bord la sœur de Jean-Mathieu Couturier-Pelletier, le tireur. Les deux venaient de se disputer. Ce dernier a tiré des coups de feu, mais une balle a atteint la fillette qui passait par là. La balle a traversé la portière et son bras droit, faisant éclater ses muscles et ses os, et s’est logée dans son thorax.

Trou dans son bras

Elle conserve un énorme trou dans son bras. Pascale Malenfant s’en souvient comme si c’était hier. «Je vois la fenêtre qui éclate. J’entends le coup de feu et je sens quelque chose d’humide qui dégouline sur mon bras», raconte-t-elle.

À 11 ans, ses pensées portaient uniquement sur sa peur de mourir. «Je tenais mon bras, il ne restait pas grand-chose.»

La mère et sa fille se sont rendues rapidement à la maison de ses grands-parents et ont attendu les ambulances pendant de longues minutes.

La suite est floue, en raison de la médication, autant lors de son transport à l’hôpital de Témiscouata-sur-le-Lac pour arrêter l’hémorragie que pour son transfert à l’hôpital de Rivière-du-Loup pour retirer la balle.

Elle a été amenée au CHUL, à Québec, où elle y a passé plusieurs jours, avant d’entreprendre une longue rééducation.

Dépression et panique

L’événement est survenu alors qu’elle entrait dans l’adolescence. «Ce n’est déjà pas facile, l’adolescence, et là, je devais vivre avec ça en plus», dit Pascale Malenfant, qui a longtemps fait des crises de panique, des cauchemars et a eu des idées suicidaires.

Étiquetée au secondaire comme «la fille qui s’est fait tirer dessus», elle dit ne pas avoir eu une vie normale d’ado.

Elle avait peur des jugements, portait des chandails longs et pensait que personne ne pourrait l’aimer avec son importante cicatrice sur le bras. Si elle était douée à l’école avant le drame, son parcours scolaire a été tumultueux par la suite.

Sa famille l’a tenue à l’écart des procédures judiciaires contre Jean-Mathieu Couturier-Pelletier. Ce dernier, qui avait 19 ans à l’époque, a écopé de 32 mois de prison pour négligence criminelle ayant causé des lésions. Les accusations de tentative de meurtre contre sa sœur sont tombées, faute de preuves.

Elle a tenté sans succès de poursuivre le tireur

Blessée par balle alors qu’elle n’avait que 11 ans, en 2007, Pascale Malenfant a tenté récemment de poursuivre le tireur Jean-Mathieu Couturier Pelletier pour 300 000 $. Sa demande a été rejetée, car le délai de poursuite était dépassé.

La victime a toujours pensé qu’elle pourrait poursuivre Jean-Mathieu Couturier-Pelletier plusieurs années après l’événement. Elle a déposé sa demande en juillet 2017. «J’attendais d’être majeure et de connaître les séquelles exactes dont je serais victime», a-t-elle dit.

Les informations dont elle disposait laissaient croire qu’elle pouvait poursuivre Couturier-Pelletier trois ans après sa majorité, atteinte en 2014, alors que le délai a expiré en 2010, trois ans après l’événement.

Même un changement de loi en mai 2013 n’a pu lui venir en aide, puisque l’événement est survenu avant cette date. Sa mère a de son côté obtenu 7000 $ de Couturier-Pelletier à la Division des petites créances, en 2011, pour les dommages causés.

La jeune femme n’a jamais vu ni parlé au tireur. Il ne s’est jamais excusé directement à elle, si ce n’est qu’il a exprimé des regrets en cour, mais elle ne s’y trouvait pas.

«Je me souviens qu’il aurait dit qu’il voulait m’acheter un voyage à Walt Disney, mais ça ne s’est jamais fait», dit-elle.

Aujourd’hui

Aujourd’hui, elle a le goût de tourner la page. «Je veux vivre ma vie, ce n’est pas vrai qu’il va me détruire.» La jeune femme a un conjoint depuis deux ans et demi et poursuit ses études. Elle veut d’ailleurs suivre une formation en Technique juridique.

Avec le temps qui est passé, elle souhaite être un modèle de force et de résilience, d’autant plus qu’elle a dû faire face à deux tragédies récemment et a su se relever.

Son demi-frère Daniel Malenfant est le canotier décédé le 13 décembre dernier après avoir chaviré sur le fleuve Saint-Laurent près de Québec. Deux semaines plus tard, son père, Jean-Marie, est mort d’un infarctus.