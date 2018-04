Un jugement sur l’autodétermination du Québec attendu

Un jugement de la Cour supérieure fort attendu concernant le droit à l'autodétermination du Québec doit être rendu cet après-midi.

Le débat sur la Loi 99 dure depuis 18 ans, s’étirant de requête en requête. La cause a finalement été entendue sur le fond par la Cour et le jugement doit être énoncé aujourd’hui.

La Loi 99 a été adoptée en 2000 au Québec sous le gouvernement de Lucien Bouchard, pour contrecarrer la Loi canadienne sur la clarté référendaire. Après la tentative d’indépendance de 1995, Ottawa avait mis en vigueur cette loi rendant nécessaire une «majorité claire», bien que non définie, en cas de référendum.

Avec la Loi 99, on affirmait l’existence juridique du peuple québécois et lui donnait droit à son autodétermination dans le cas d’un référendum, avec une majorité simple, de 50 % plus un vote.

L’instigateur de la contestation est l’ancien chef du défunt parti Equality, Keith Anderson.

En 2013, le premier ministre Stephen Harper avait demandé à la cour de l’invalider, notamment.