Une cafétéria opérée par des déficients intellectuels à Shawinigan

À Shawinigan, le Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice a de nouveau un service de cafétéria. Et il a ceci de particulier qu’il est maintenant opéré par des élèves ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, une véritable occasion d’intégration et de valorisation pour eux.

Lysanne, 34 ans, fait partie de la classe d'intégration sociale du Centre d'éducation des adultes. Depuis quelques semaines, elle travaille en cuisine. «Je fais les minipizzas. J'ai fait des légumes. Je suis l'experte en légumes!»

Comme Lysanne, 21 élèves déficients intellectuels ou atteints du spectre de l'autisme relèvent, depuis novembre, le défi de prendre le relais de la cafétéria qui a fermé l'été dernier. Un immense défi pour eux et pour leur enseignante, Véronique Lebrun.

«Ce n'est pas notre domaine. On a dû tout apprendre en même temps qu'eux. J'ai dû suivre mon cours en même temps pour pouvoir les aider», a-t-elle relaté à TVA Nouvelles.

Pour les élèves, la classe n'existe plus. Dorénavant, c'est dans la cuisine qu'ils apprennent la communication, les mathématiques et les relations humaines. «Ils voient ce qu'ils ont à faire, a assuré Mme Lebrun. Ils sont capables de le mettre en application une fois qu'on leur a montré. Oui, ça peut être long, mais ils finissent par être capables.»

Alors que les jeunes démontraient leur savoir-faire, l'émotion était palpable chez les parents et les proches. «Mon fils apprend les fractions pour les recettes, il apprend à développer de nouvelles recettes. C'est de la bonne alimentation, il arrive avec ces idées-là chez nous et ça le rend encore plus autonome», a raconté un parent.

Une réussite aux yeux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, quelques semaines à peine après la saga Walmart.

«Il ne faut pas s'arrêter, a dit Liette Larochelle du CIUSSS. Il faut continuer. Et cette jeune clientèle qu'on reçoit ici, ce sont des ailes qu'on leur donne. On leur permet d'aller vivre une autre expérience.»