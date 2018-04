«Ça fait chaud au cœur» - Laurent Ciman

C’est un Laurent Ciman heureux et serein qui est arrivé à Montréal vendredi, à la veille du match face au Los Angeles FC, qui constitue la rentrée locale officielle de l’Impact.

«Je suis très content et ému d’être ici. Ça fait chaud au cœur, a-t-il lancé aux journalistes à son retour à Montréal.

«J’ai passé trois ans ici. Trois années fantastiques sur le plan personnel et des hauts et des bas sur le plan professionnel, mais ça fait partie du soccer.»

Sur ce point, le défenseur belge a été peu bavard. On sent qu’il veut tourner la page. «Je préfère ne plus en parler et mettre ça de côté», a-t-il laissé tomber.

Pour ce qui est du match en tant que tel, Ciman veut s’assurer de mettre ses émotions de côté.

«Je dois laisser mes émotions là où elles sont. C’est certain que ça va être un match émotif.

«L’Impact est une bonne équipe qu’il faut prendre au sérieux. Ils vont vouloir bien faire pour le premier match de la saison au Stade Saputo. Je m’attends à un match compliqué.»