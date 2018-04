Dur combat contre la grippe: «La vie ne tient qu’à un fil»

C'était il y a deux mois, aux soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur. Sylvie Pérusse luttait pour sa vie, plongée dans un profond coma. La grippe l'a frappée au retour d'une croisière, à la fin du mois de janvier. Elle est demeurée pendant trois semaines inconsciente.

«Je suis allée me coucher, j'étais fatiguée... et je ne me suis jamais relevée», explique Mme Pérusse.

Elle est toujours hospitalisée. «J'ai dit: 'Je suis tannée, là...' Et... ma fille... Ma fille m'a dit: 'Non, non, non. T'en fais pas. T'es capable», dit Mme Pérusse des trémolos dans la voix.

Si tout va bien, elle pourrait quitter le centre hospitalier dans deux ou trois semaines, mais elle doit entre-temps se soumettre à des traitements de dialyse, car ses reins ont été touchés. Alitée très longtemps, le volume de ses muscles a aussi diminué.

Chaque jour, elle doit se soumettre à des séances de physiothérapie d'une durée d'environ 40 minutes à l'Hôpital du Sacré-Cœur.

Oxygéner le sang

Sans un appareil spécial, Mme Pérusse n’aurait peut-être pas survécu.

«C'est une technologie qui est dérivée du support coeur-poumon qu'on utilise pour les chirurgies cardiaques où au moins temporairement, on peut oxygéner le sang à l'extérieur du corps», explique l’intensiviste et pneumologue Patrick Bellemare.

«Ils nous ont dit qu'il en restait soit pour une heure ou qu'elle avait 10% de chance de s'en tirer avec cette machine-là, alors on a pris le 'guess' de prendre le 10% de chance», fait savoir Mélanie Robillard, fille de Sylvie Pérusse.

Les traitements de la femme ont été compliqués par la contraction d’une bactérie, d’un staphylocoque qui l'a infectée.

«C'est devenu tellement gros (mon bras). Ils ont dit: 'Est-ce qu'on opère ou on prend un risque, et si ça marche pas, on ampute le bras?'"

Maintenant, «on est tous rassurés. On s'en va sur le bon bord», sourit le mari de Mme Pérusse, Serge Robillard.

Le Dr Bellemare informe que cette saison, uniquement à l'Hôpital du Sacré-Coeur, une vingtaine de patients ont dû être ventilés mécaniquement et sept ont été branchés à la machine coeur-poumon.

Pour une rare fois, elle n'a pas reçu le vaccin contre la grippe l'automne passé. Elle a eu peur de mourir. «La vie tient par un fil», souffle Sylvie Pérusse.