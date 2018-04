Femme morte après avoir accouché: son conjoint plaide coupable à une accusation d’entrave

Malcolm Albert Tremblay, qui a fait les manchettes à la fin de 2016 après que le corps de sa conjointe décédée au bout de son sang en accouchant eut été retrouvé enseveli sous un amoncèlement de roches à Lac-Beauport, a plaidé coupable à une accusation d’entrave.

L’homme de 53 ans ne semblait pas se sentir bien, vendredi, lorsqu’il a reconnu les faits pour lesquels il a été officiellement accusé en août 2017, soit près d’un an et demi après la disparition de Catherine Racine-Ouellet.



Dans un exposé fait de façon conjointe avec l’avocat de la défense, Me Mathieu Camirand, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sonia Lapointe a rappelé qu’à l’époque, l’homme et la femme faisaient vie commune depuis quelques années.



Toutefois, un interdit de contact prononcé en 2015 empêchait le couple de se voir, mais, malgré cela, dès le début de l’année 2016, Tremblay et la jeune femme se sont revus.



Enceinte et craignant qu’on ne lui prenne son enfant, la femme est allée se cacher, avec la complicité de Tremblay, dans le chalet familial de ce dernier situé à Lac-Beauport.



Rencontré à plus d’une reprise par les autorités qui tentaient de localiser la victime, Tremblay a affirmé «ne pas l’avoir revu depuis l’interdit de 2015» ce qui était faux.



En mai 2016, Catherine Racine-Ouellet est décédée à la suite de son accouchement alors qu’elle se trouvait seule.



«Monsieur Tremblay a retrouvé le corps de la dame, morte, au sol, le bébé nouveau-né sorti du ventre de sa mère, encore lié par le cordon ombilical et le placenta», a spécifié Me Lapointe.



L’accusé a par la suite inhumé la défunte sous un tas de roche. Six mois plus tard, Tremblay a finalement indiqué aux policiers où se trouvait la dépouille.



«Le déblaiement du corps a permis de découvrir une bâche sur laquelle il y avait deux fleurs en plastique et une croix. L’autopsie n’a pas permis de préciser la cause du décès par contre, certaines constatations permettent d’appuyer l’hypothèse du décès lors de l’accouchement», a ajouté Me Lapointe.



À la suite de son plaidoyer de culpabilité, le juge a ordonné qu’un rapport présentenciel soit confectionné, mais l’accusé a déjà fait savoir qu’il n’entendait pas collaborer.