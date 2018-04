La carrière d'Avicii en dix chansons

L’annonce de la mort de l’une des plus grandes vedettes de la musique électronique, le DJ suédois Avicii, a secoué le monde de la musique.

Voici, en dix chansons, un récapitulatif de la carrière d’Avicii.

«Levels»

C’est la chanson qui propulsera le chanteur sur la scène internationale. Conçue à partir d’un échantillonnage de la chanson «Something’s Got A Hold On Me» d’Ella Fitzgerald, la chanson inspirera également le rappeur américain Flo Rida pour «Good Feeling».

«Seek Bromance»

Avant d’atteindre la renommée internationale sous le nom d’artiste Avicii, le DJ suédois produisait sous le nom Tim Berg. La chanson est en fait un «mashup» de sa production «Bromance» et de celle du DJ italien Samuele Sartini «Love You Seek».

«Wake Me Up»

Le nom d’Avicii devient reconnu par le grand public après la sortie de «Wake Me Up», le premier titre de son album «True». Il s’agit d’une collaboration avec le chanteur Aloe Blacc qui, à ce jour, est la vidéo la plus vue sur sa chaîne YouTube. La chanson se hisse en première position des palmarès musicaux dans une dizaine de pays, dont le Canada.

«Hey Brother»

Également tirée de l’album «True», la chanson aux influences country «Hey Brother» se hisse au sommet des palmarès en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

«You Make Me»

Autre titre de l’album «True», «You Make Me» connaît un succès commercial correct, moindre que les deux autres mentionnés ci-dessus.

«The Days»

En 2014, Avicii lance simultanément deux chansons tirées de son album «Stories». «The Days» connaît un autre grand succès auprès des radios commerciales. Le titre atteint les sommets dans quelques pays, dont sa Suède natale.

«A Sky Full Of Stars»

Plus tard en 2014, Avicii collabore avec le chanteur Chris Martin du groupe britannique Coldplay pour la pièce «A Sky Full Of Stars», qui paraîtra sur l’album «Ghost Stories» du groupe.

«Wash All Over Me»

Autre collaboration notoire, celle avec l’icône de la pop Madonna après un remix réussi de la chanson «Girl Gone Wild». Le DJ collaborera à la conception de l’album «Rebel Heart» sur laquelle paraît la chanson «Wash All Over Me». Plus tard, Avicii révélera avoir été déçu par le résultat final.

«Waiting For Love»

Après avoir réalisé une reprise de la chanson «Feeling Good» de Nina Simone en 2015, Avicii fait paraître «Waiting For Love», une collaboration avec le DJ Martin Garrix. La chanson atteindra le sommet de plusieurs palmarès mondiaux.

«Lonely Together»

Après une pause en 2016, Avicii annonce son retour en 2017 avec son EP intitulé Avici (01). De ce nouveau projet émane la chanson «Lonely Together», une collaboration avec la chanteuse Rita Ora.