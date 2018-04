La police était déjà intervenue chez Audrey Gagnon

Une intervention policière est survenue il y a moins de deux mois à l’appartement où vivait Audrey Gagnon avec sa mère et sa fille, plongeant la jeune femme dans une spirale de détresse.

À la fin du mois de février, les policiers ont dû intervenir dans un appartement d’une habitation à loyer modique (HLM) du quartier Montcalm pour une personne en crise.

La mère d’Audrey Gagnon vivait sur place avec sa fille et la petite Rosalie depuis longtemps, selon les voisins rencontrés jeudi.

Cette journée-là, une violente dispute aurait éclaté entre Audrey Gagnon et sa mère. Des cris se sont fait entendre partout sur l’étage.

À LIRE ÉGALEMENT

Pas encore d’accusation de meurtre contre la mère de la fillette

La petite Rosalie aurait été tuée à coups de couteau

«J’aimerais tellement qu’elle soit toujours vivante, je m’en occuperais»

La grand-mère de la petite Rosalie retrouvée morte mercredi aurait été transportée à l’hôpital pour traiter une possible psychose, selon nos informations.

À la suite de cet incident, Audrey Gagnon se serait désorganisée.

Elle n’avait plus de domicile fixe et papillonnait d’un endroit à l’autre, parfois en compagnie de sa fille.

Elle aurait même fait un saut dans une maison pour femmes en difficulté avant d’atterrir chez l’un de ses amis.

Signalement à la DPJ?

La DPJ a refusé pour des raisons de confidentialité de confirmer ou d’infirmer que des signalements leur avaient été faits concernant Audrey Gagnon et sa fille Rosalie.

Elle a tout de même reconnu en entrevue, jeudi, qu’elle n’était «pas à l’abri de faire des erreurs», sans parler de ce cas précis.

«On en fait des fois des erreurs, et ça ne finit pas toujours par des infanticides comme on connaît là», a affirmé Dominique Jobin, directrice de la Protection de la jeunesse au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«Ça peut arriver qu’on va prendre une mauvaise décision [...], chaque fois que ça arrive, on révise nos positions et on regarde qu’est-ce qui a pu se passer et on essaie de se corriger», a dit Mme Jobin.

— Avec la collaboration de Sophie Côté