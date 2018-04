Le projet de loi sur la protection des sources journalistiques se fait attendre

Quatre mois après le dépôt du rapport de la commission Chamberland sur la protection des sources journalistiques, aucun projet de loi n'est à l’étude.

Plusieurs à Québec craignent que rien ne soit fait avant la fin de session parlementaire et le déclenchement des élections provinciales cet été.

«Pour bien paraître, le gouvernement va déposer un projet de loi d'ici la fin de la session. Mais ça veut dire, à toutes fins pratiques, que c'est clair qu'il ne sera pas adopté», croit la députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais.

«Ça urge! M. Coiteux avait pris l'engagement de déposer un projet de loi et il ne l'a toujours pas fait, et on est dépassé le 15 avril», a ajouté le député de la Coalition avenir Québec de Borduas, Simon Jolin-Barrette.

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, de son côté, se fait rassurante.

«Je me suis engagée, en décembre dernier, à y donner suite, et je vais y donner suite, soyez-en assurés», a-t-elle fait savoir.

Cette affirmation ne rassure cependant pas le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

«Quand Ottawa a adopté la Loi sur la protection des sources journalistiques, même s'il y avait unanimité au Sénat et à la Chambre des communes, ça a quand même pris quelques mois avant de passer à travers le processus», a-t-il avancé.

Si le projet de loi n’est pas déposé avant le 15 mai, il sera impossible, en théorie, de l’adopter avant la fin de la session parlementaire mi-juin.