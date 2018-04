Le résultat des vérifications pourrait demeurer secret

Le Parti libéral du Québec refuse de s’engager à dévoiler le résultat des vérifications internes sur les agissements de son ancien député, Yves St-Denis.

Le premier ministre Philippe Couillard a affirmé mercredi dernier que des vérifications sont en cours pour savoir si le PLQ avait été avisé dès 2014 de l’envoi d’une photo obscène par Yves St-Denis à une employée du parti.

«Ce n’est pas vrai qu’on va banaliser cette situation-là, a-t-il affirmé. On va voir exactement ce qui a été fait, à quel moment.»

Questionné vendredi, le porte-parole du PLQ, Maxime Roy, est demeuré extrêmement vague sur la nature de cette enquête interne menée par «la direction du parti». Présentement en congé de paternité, le directeur des communications du parti a d’abord dit ignorer si une enquête était en cours, avant de se raviser après avoir consulté le bureau de premier ministre.

Pas question toutefois de s’engager à dévoiler les résultats. «On va commencer par faire les vérifications et, ensuite de ça, on informera les médias, s’il y a lieu, en temps et lieu», a affirmé Maxime Roy, refusant de répondre à toutes autres questions.

Le PLQ ne se fixe pas non plus d’échéancier pour mener à terme son enquête. «On va prendre le temps qu’il faut pour bien faire les vérifications», s’est borné à dire le porte-parole du parti.

Photo obscène

Cogeco Nouvelles a dévoilé en début de semaine que le député d’Argenteuil a envoyé à une employée en 2014 une photo montrant un homme recevant une fellation. Yves-St-Denis a reconnu avoir envoyé le cliché, mais affirme qu’il s’agissait d’une capture d’écran d’un film pornographique.

Le lendemain, le quotidien La Presse affirmait que l’employé politique qui a reçu la photo en avait avisé la direction du PLQ dès 2014. Deux autres employées de la permanence du parti auraient également reçu des photos dégradantes, écrivait le quotidien.

Yves St-Denis a quitté le caucus libéral et siège désormais comme indépendant.