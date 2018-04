L'enlèvement d'une adolescente évité de justesse

Le délinquant sexuel Daniel Chachai de La Tuque, en Mauricie, en est à un 53e dossier judiciaire. L'homme de 62 ans aurait abordé une adolescente de 12 ans jeudi midi, à quelques rues seulement de l'école Jacques-Buteux.

«C'est un homme au lourd passé judiciaire, on le connait bien ici. Il a six antécédents en matière de crimes sexuels, en plus de nombreux bris de probation et de conditions», a dit le procureur de la couronne Éric Thériault.

Chachai était fortement intoxiqué lorsqu'il aurait lancé une invitation à l'oreille de la présumée jeune victime. La preuve amassée contre lui, dont le témoignage de l'adolescente, ne laisse aucune place à interprétation.

«Les policiers ont été en mesure de procéder rapidement à son arrestation grâce à la très bonne description de l'événement et du suspect livré par la jeune fille», a expliqué la sergente Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec (SQ).

Vendredi après-midi, l'accusé a comparu devant le juge et n'a pour l'instant répondu qu'à une accusation de bris de probation.

«Le rapport d'enquête complet nous sera soumis en début de semaine prochaine, mais on pourrait fort probablement déposer mercredi des accusations de tentative d'enlèvement sur un enfant de moins de 14 ans, de harcèlement criminel et d'incendie criminel. Les incendies criminels n'ont toutefois pas de lien avec l'histoire impliquant la jeune adolescente», a précisé le procureur des poursuites criminelles et pénales, Éric Thériault.

Six condamnations et de la prison

Depuis le début des années 2000, Chachai a été reconnu coupable à deux reprises de grossière indécence, deux fois d'agression sexuelle et deux fois de contacts sexuels sur des mineurs. Il retournera donc en prison au moins jusqu'à son retour en cour mercredi.

Sa dernière frasque a semé l'émoi à La Tuque. Plusieurs parents ont préféré accompagner leur enfant jusqu'à l'école vendredi.

La Commission scolaire de l'énergie et la direction de l'école Jacques-Buteux ont préféré ne pas commenter l'incident.