Les routes à éviter cette fin de semaine

Les échangeurs Turcot et Décarie tout comme le secteur du nouveau pont Champlain seront à éviter cette fin de semaine pour faciliter les déplacements.

L’autoroute 720/ route 136 et l’autoroute 20 seront complètement fermées à la circulation, dans la direction ouest, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23h59 à lundi 5h.

L’entrée de la rue Saint-Antoine, en direction ouest, sera fermée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, à compter de 22h.

Même chose pour l’entrée commune de la rue Saint-Antoine, en direction est, et de la rue Sanguinet/ avenue de l’Hôtel-de-Ville, qui sera fermée à partir de 23h.

Conséquemment, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest et de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest, seront fermées de vendredi 23h59 à lundi 5h.

À noter également la fermeture des entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick pour l’autoroute 20 ouest.

La bretelle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera aussi fermée, de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Du côté de l’échangeur Décarie, la bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 40 ouest/ autoroute 520 ouest et le boulevard Marcel-Laurin sera complètement fermée, de samedi 23h à dimanche 14h en raison de la réparation d’aqueduc. Un détour est prévu via la sortie 68 (rue Stinson), chemin de la Côte-de-Liesse est, demi-tour au chemin de Dunkirk (passer sous l’autoroute), chemin de la Côte-de-Liesse et autoroute 40 ouest (via l’entrée à la hauteur du boulevard Cavendish).

La route 136/ autoroute 720 est (vers le centre-ville) sera complètement fermée, entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame/ de la Cathédrale dans le tunnel Ville-Marie, et ce de vendredi 23h59 jusqu’à lundi 5h.

De ce fait, la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/ autoroute 720 est ainsi que la bretelle de l’autoroute 20 est pour la route 136/ autoroute 720 est seront fermées selon le même horaire.

Même histoire pour la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

À noter également la fermeture de l’autoroute 20 est, entre la sortie 34 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) et l’entrée du boulevard Angrignon, de vendredi 23h à lundi 5h. Un détour est possible via la rue Notre-Dame et le boulevard Angrignon.

Le secteur du nouveau pont Champlain sera aussi à éviter. Les automobilistes sont invités à privilégier le pont Victoria ainsi que le tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine au cours du week-end.

L’autoroute 10 en direction est (vers L’Île-des-Sœurs, pont Champlain) sera complètement fermée, entre la sortie 4 et L’Île-des-Sœurs, de samedi 7h à lundi 5h.

En raison de cette fermeture, la sortie 57 nord, de l’autoroute 15 sud (chemin de la Pointe-Nord) sera fermée selon le même horaire.

Tout comme le boulevard de L’Île-des-Sœurs, dans les deux directions, entre le rond-point Place du Commerce et le chemin de la Pointe-Nord.

Enfin, la bretelle du pont Jacques-Cartier (venant de Montréal) pour la route 132 est (vers Varennes) et ouest (vers La Prairie), sera fermée de vendredi 22h à lundi 5h.