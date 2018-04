L’un des violeurs d’une ado de 15 ans peut déjà sortir de prison

Condamné à cinq ans de détention il y a moins d’un an, un homme qui a participé au viol collectif d’une ado de 15 ans peut déjà sortir du pénitencier une fois par mois.

Dominic Vézina pourra désormais quitter l’établissement minimum Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, pour passer du temps avec ses parents, a tranché la Commission des libérations conditionnelles du Canada hier.

Puisqu’il s’agit de sorties sans escorte, l’homme de 24 ans ne sera pas accompagné par un agent correctionnel lors de ses privilèges d’une durée de 72 heures.

Il devra toutefois demeurer en tout temps avec ses parents et justifier les activités qu’il a effectuées à son retour au pénitencier.

«Votre processus de réflexion semble sincère, profond et continu. [Ces sorties] sont souhaitables. Cela va contribuer à vous sortir de votre isolement social et à la reprise en main de votre vie», ont statué les commissaires Marie-Claude Frenette et Jacques Lapommeray.

Soirée «rave»

Vézina purge depuis mai 2017 une peine de cinq ans de détention relativement à l’agression sexuelle avec lésions d’une adolescente de 15 ans, survenue en octobre 2014, à Victoriaville.

Le résident de Québec, alors âgé de 21 ans, était le coanimateur d’une soirée «rave» pour les 15-25 ans.

Vers minuit et demi, il a amené la victime dans une cuisinette pour avoir des relations sexuelles avec elle. La jeune femme était alors intoxiquée par l’alcool et la drogue.

Ses deux amis, Pierre-François Blondeau et Jean-Christophe Martin, se sont ensuite joints à eux. D’autres agressions sexuelles ont été commises dans une voiture et dans une chambre d’hôtel.

«J’ai senti qu’elle démontrait un certain désir à mon égard. Ça a nourri mon ego», a illustré Vézina hier.

Il a paru secoué lorsque la commissaire Frenette lui a demandé si c’est de cette façon qu’il traitait les femmes.

«Partouze»

«Quand on regarde ça, on a l’impression que c’était une partouze. Votre plaisir a pris le dessus sans considération pour la personne qui était là», a-t-elle souligné.

Le détenu a fondu en larmes, jurant que ce n’était «aucunement» ce que ses parents lui avaient appris quant aux relations homme-femme.

Il affirme s’être rendu compte le lendemain du viol que ce qu’il avait fait n’était pas éthique, mais il ne croyait toutefois pas qu’il s’agissait d’un geste criminel.

Ce n’est qu’au procès, pendant le témoignage de la victime, qu’il a compris la gravité de la situation, au point où il dit avoir voulu tout arrêter pour plaider coupable.

«Je n’ai pas eu le courage. Si c’était à recommencer, je ne serais pas allé à cette soirée et j’aurais changé mon plaidoyer», a-t-il soutenu.

Pourtant, lors de son témoignage au procès — qui a eu lieu après celui de la victime —, le jeune homme a tenté de justifier ses actes en disant que l’ado était très entreprenante et qu’elle n’avait pas l’air intoxiquée.

Dominic Vézina avait porté son verdict de culpabilité en appel et il a tenté en vain — à deux reprises — de recouvrer sa liberté en attendant la décision de la Cour d’appel. Il a retiré sa requête depuis.

«Les gestes que j’ai commis ce soir-là ne me reflètent pas en tant que personne», a-t-il noté hier, ajoutant que tous devraient avoir droit à une deuxième chance.

L’homme de 24 ans sera admissible à la libération conditionnelle en août prochain.