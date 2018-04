Mélissa Désormeaux-Poulin: une femme au grand cœur

Non seulement Mélissa Désormeaux-Poulin est une excellente comédienne, qu’on peut voir dans «Mensonges» et «Ruptures», mais c’est également une femme au grand coeur. Depuis 2015, elle est porte-parole de la Fondation Marie-Vincent. Nous l’avons rencontrée alors qu’elle animait le spectacle-bénéfice «Marvin on the Rock» pour cette cause.

Mélissa, tu es sollicitée par plusieurs organismes. Pourquoi as-tu accepté de t’associer à cette fondation en particulier?

Ce sont les gens de cette organisation qui m’ont contactée, en 2015. Pour être honnête, j’ai un peu hésité. Parce que la violence sexuelle chez les jeunes, c’est un sujet tabou; ça dérange, inévitablement. Aussi parce que je n’ai pas subi d’abus étant enfant. Je me demandais ce que je pouvais bien apporter à cette cause. Finalement, le fait de ne pas être personnellement impliquée me rend plus objective. S’il y a bien une affaire que je veux faire dans la vie, c’est protéger les enfants. Les miens, mais aussi tous les enfants. Voilà pourquoi la prévention de la violence sexuelle et l’aide aux jeunes victimes me tiennent particulièrement à coeur.

Pour des raisons de confidentialité, tu ne peux pas rencontrer les jeunes aidés par la fondation.

C’est vrai, mais je peux rencontrer les différents intervenants qui aident ces enfants et adolescents à mieux gérer ce traumatisme et à reprendre leur vie en main. Je peux aussi rencontrer de jeunes adultes qui sont passés par Marie-Vincent. Ma rencontre la plus marquante, jusqu’à présent, c’est une jeune femme qui m’a dit, après m’avoir raconté son histoire d’agression: «J’ai envie de tomber en amour! Et je sais que j’en suis capable, maintenant.» Cette déclaration m’a énormément touchée. J’en parle et j’ai des frissons.

Dans une capsule diffusée sur le site internet de Marie-Vincent, tu parles du profil des agresseurs sexuels, qui n’est souvent pas celui qu’on s’imagine.

On a tous l’image d’un abuseur caché dans un buisson le soir. Mais, contrairement à ce qu’on s’imagine, 80% des agressions sexuelles sont effectuées par des proches de la famille, des gens en qui l’enfant a confiance. L’enfant sait qu’en dénonçant ces gestes inadmissibles, il déclenchera un tsunami au sein de sa famille. Aucun enfant ne devrait porter cette pression!

Changement de sujet. Tu es présentement en pause de tournage, ce qui te permet de t’engager pour des causes, comme ce soir, de voyager dans le Sud et... d’assister à des matchs de soccer en famille, si on se fie à ton Instagram!

Oui, c’est une passion chez moi. J’ai même ma casquette de l’Impact de Montréal. Pourtant, mes filles ne jouent pas au soccer. Chez nous, c’est la danse qui est l’activité de prédilection. Mais j’aime assister à des matchs de soccer et de hockey. Je suis une fan, une vraie de vraie!

La saison de «Ruptures» s’est terminée sur un gros punch, puisque la vie d’Ariane est menacée!

Et je ne peux, encore une fois, rien révéler! (rires) Cela dit, dans un monde où tout est instantané, où on regarde des séries en rafale, je trouve ça le fun de devoir patienter avant de découvrir ce qu’il va advenir d’Ariane.

En attendant, nous pourrons te voir dans «Mensonges». L’action reprend quatre ans plus tard, au moment où ton personnage, Carla, sort de prison. Est-elle toujours aussi colorée sur le plan de ses looks?

Oui! J’ai tellement de fun à incarner ce personnage! Carla devient agent double pour la police. Côté perso, elle ressent l’appel de la maternité. C’est tout ce que je peux vous dire pour le moment! (rires)

Pour plus d’infos concernant la Fondation Marie-Vincent, cliquez sur notre lien.

«Mensonges», mercredi 21 h, à addikTV.