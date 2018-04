Audrey Gagnon, la mère de la petite Rosalie dont le corps a été retrouvé dans une poubelle, a comparu jeudi au palais de justice, mais les accusations de meurtre se font toujours attendre. Dans la foulée de cette atroce histoire, Richard Martineau s’est posé plusieurs questions.

Le chroniqueur s’est entre autres interrogé sur une facette de cette affaire qu’il avoue lui-même «délicate».

«Est-ce qu’on a une réaction différente dans les cas d’assassinat d’enfant quand c’est le père qui a tué», s’est demandé Richard Martineau, de passage à l’émission Québec Matin.

«Quand c’est un homme qui tue ses enfants, on dit souvent que c’est un monstre et avec raison. Des fois, quand ce sont des femmes, on se montre plus indulgent en disant qu’elles avaient des problèmes psychologiques. Un meurtre, c’est un meurtre», a-t-il martelé.

Richard Martineau se demande aussi pourquoi la DPJ n’est pas intervenue plus tôt auprès de la mère, Audrey Gagnon, qui compte un passé trouble et de «graves problèmes».

«Lorsqu’on a toutes les raisons de croire qu’une future mère peut représenter un danger pour son enfant, qu’elle ne peut s’en occuper, habituellement la DPJ est là. Des fois, il y a même un représentant dans la salle d’accouchement.»

Finalement, le chroniqueur s’est aussi interrogé sur le rôle des gouvernements pour réduire les ravages de la toxicomanie sur la société.

«On est peut-être passé à côté d’une belle occasion au Canada. On aurait pu se dire qu’on légalise le pot MAIS, qu’en contrepartie, on se montrerait intraitable et extrêmement sévère envers les gens qui vendent des drogues dures», a-t-il expliqué.

«Au moment où on se parle, il y a des pushers qui vendent de la scrap et des drogues extrêmement dangereuses à des jeunes, des gens vulnérables et même à des femmes enceintes.»

«Ça, c’est le visage sombre de la drogue», a avoué Richard Martineau.