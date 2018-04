Sa fille n’est plus morte en vain

La mère d’une femme qui est décédée il y a plus de quatre ans parce qu’un conducteur n’avait pas suffisamment de pneus d’hiver se réjouit que celle-ci ne soit pas morte en vain, mais aurait préféré que la date soit devancée au 15 novembre plutôt qu’au 1er décembre.

Mylène Fortier, 27 ans, avait pris la route de l’Abitibi vers Montréal avec ses deux fillettes le 24 novembre 2013. Dans le sud de la Réserve faunique La Vérendrye, une camionnette chaussée de deux pneus quatre-saisons usés à l’avant et de deux pneus d’hiver à l’arrière a dévié de sa voie pour heurter la voiture de Mme Fortier.

Elle est décédée six jours plus tard après un don d’organes. Ses deux enfants qui étaient dans la voiture n’ont pas été blessées.

Après l’accident, sa mère, Claire Paquet, a entrepris une croisade afin de demander au gouvernement du Québec de modifier sa loi afin d’obliger les automobilistes à installer leurs pneus d’hiver le 15 novembre plutôt que le 15 décembre. Elle demandait également une amélioration de l’entretien de la route 117.

Jeudi, Québec a annoncé que la date pour installer des pneus d’hiver allait passer au 1er décembre.

«C’est un pas dans la bonne direction, mais ça n’aurait rien changé pour ma fille. Il y a de la neige en novembre dans de très nombreuses régions au Québec. J’espère que ça ne prendra pas quatre ans pour que la date soit devancée au 15 novembre», a dit vendredi matin Mme Paquet.

La pétition déposée par Mme Paquet pour devancer l’installation de pneus d’hiver contenait près de 25 000 noms. «Faire bouger le gouvernement, c’est très long. Ça a pris quatre ans et, encore, on n’a que la moitié du chemin de fait. La route 117 est toujours aussi mal entretenue. Il y a une grande différence dans la qualité entre la portion nord du parc La Vérendrye et le Sud du côté de l’Outaouais», a-t-elle dit, avant d’ajouter que les Abitibiens paient autant de taxes que les autres.