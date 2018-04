Un masque de gardien vendu 2000 $ au profit des Broncos

Éric Lafrenière, un ancien gardien de but, a été touché par la tragédie qui a frappé les Broncos de Humboldt et a eu l’idée de concevoir un masque de gardien et de le remettre à l’équipe.

Les noms des 16 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident de la route ont été inscrits sur ce masque aux couleurs de cette équipe de la Saskatchewan.

M. Lafrenière, le propriétaire des North Stars AAA des Laurentides, a rapidement trouvé un acheteur pour le remettre à la formation. La somme de 2000 $ dépensée par Jeremy Friesen, de Red Deer en Alberta, sera remise pour soutenir le hockey mineur de Humboldt.

M. Friesen souhaite maintenant qu’Éric Lafrenière le rejoigne à Humboldt pour qu'ils remettent conjointement ce masque à l’équipe. Il sera ensuite exposé dans une vitrine à l’aréna.

«Étant un ancien gardien de but, tout comme l’acheteur, on est souvent la personne rassembleuse d’une équipe. Un gardien de but a une mentalité différente, a dit M. Lafrenière en entrevue au 9 heures. Le masque signifie ce que cette communauté de hockey a besoin, de se rassembler.»

Éric Lafrenière est à la recherche d’un commanditaire pour lui permettre de faire le voyage en Saskatchewan au mois de mai.