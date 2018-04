Un nouveau lieu de vie pour les enfants malades

Les enfants lourdement handicapés ou en fin de vie pourront bénéficier de la première maison adaptée à leurs besoins dans l’Est de la province, dès le mois prochain, dans l’ancienne résidence de la famille Dallaire, à Charlesbourg.

C’est un rêve que la fondatrice de l’organisme communautaire Laura Lémerveil, Sandra Lambert, caressait depuis 2005, au décès de sa fille polyhandicapée, à 12 ans.

«Quand est venu le temps de dire que c’était le dernier moment de [sa] vie, pour moi, ça ne faisait pas de sens que ça se fasse dans un milieu hospitalier, alors on a tout amené : sa décoration de chambre, sa douillette... On a essayé de rendre ça le plus “comme à la maison”», relate celle dont l’organisme pourra maintenant aller plus loin dans sa mission de soutenir les familles d’enfants malades.

Chaleur et sécurité

Une décennie plus tard, c’est précisément cet accueil chaleureux et sécurisant qu’elle entend offrir aux pensionnaires de la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, dévoilée jeudi.

La demeure de 16 000 pieds carrés, rue du Rhône, comprend 13 lits répartis dans neuf chambres. Elle proposera un répit aux parents et des soins palliatifs pédiatriques, une offre inédite à l’est de Montréal.

La petite Aurélie, 10 ans, sera parmi les premiers à tester les installations, en mai. Les parents de la fillette, atteinte de paralysie cérébrale, de surdité et d’un retard intellectuel, soulignent qu’on ne fera pas que répondre à ses besoins de base, mais qu’on pourra aussi la divertir et la stimuler.

«Nous avons beaucoup de difficulté à laisser Aurélie à quelqu’un d’autre. Ça doit faire des années qu’on n’a pas pris ne serait-ce qu’une fin de semaine de répit», raconte la maman, Annie Mercier. Les parents disent avoir confiance dans le gestionnaire du nouveau milieu de vie, qui leur permettra enfin de penser à eux et à leur deuxième fille.

Des expériences

La maison, construite par le fondateur de Cominar, Jules Dallaire, en 1992, a été cédée à la fondation portant son nom, tel que promis par la famille Dallaire. Après avoir investi 5,2 millions $ dans l’aménagement de la résidence, la fondation continuera à financer les opérations dans les prochaines années, en collaboration avec le gouvernement et des partenaires privés.

«Mon père a toujours voulu que cette maison-là serve à aider des personnes dans le besoin», a souligné l’homme d’affaires Michel Dallaire. Il souhaite que les enfants ayant des besoins particuliers puissent y venir «non pas pour se “parquer”, mais pour venir vivre des expériences avec des amis», illustre-t-il.