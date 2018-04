771 $ en contraventions pour drogue au volant et vitesse

Un homme de 27 ans paiera cher pour sa témérité, alors que dans la nuit de vendredi à samedi il conduisait à haute vitesse sous l’influence de la drogue sur une autoroute de la Vieille Capitale.

L’individu originaire de la région de Québec a été intercepté vers minuit par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) alors qu’il conduisait à plus de 140 km/h sur l’autoroute de la Capitale, à la hauteur de l’autoroute Robert-Bourassa.

Après des vérifications, les agents de la paix ont découvert que son permis de conduire était suspendu pour des infractions précédentes. De plus, ils ont découvert dans son véhicule près de 20 comprimés de médicaments d’ordonnance, plus de 3600 $ en argent et du matériel pouvant servir au trafic de stupéfiants, mentionne la SQ.

L’homme a été placé en détention et devrait comparaître bientôt sous de possibles chefs d’accusation de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, possession de stupéfiants et bris de probation.

Les policiers lui ont remis un constat d’infraction de 287 $ pour excès de vitesse et un autre de 484 $ pour avoir conduit avec un permis sanctionné, pour un total de 771 $. Il s’est également vu remettre trois points d’inaptitude. Son véhicule a été saisi.