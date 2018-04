De l’huile dégouttait du plafond

Préparer de la pizza peut être salissant, mais pas au point de justifier l’état lamentable des cuisines de la pizzeria Angela, ont jugé des inspecteurs de la Ville de Montréal.

Au moment de leur visite, en avril 2016, l’arrière-boutique du restaurant du boulevard Maisonneuve Ouest était dans un piteux état : tablettes souillées, éclaboussures rougeâtres sur certaines surfaces, murs enfarinés.

« En décollant la planche du bout du comptoir, une odeur fétide s’en dégageait », notait, par exemple, l’un des deux inspecteurs.

Le commerce du boulevard Maisonneuve a écopé d’une amende de 1500 $ en mars.

Le sous-sol du bâtiment n’avait pas meilleure mine. Des caisses de canettes de boissons gazeuses étaient isolées du plancher « crasseux » par de simples contenants en plastique vides, dont l’extérieur était recouvert de « saleté noirâtre », ont noté les inspecteurs.

De l’huile semblait même suinter au plafond donnant sur le rez-de-chaussée et était récupérée dans un pichet posé sur le haut d’une tablette.

Joint par téléphone, le propriétaire du restaurant a indiqué que le bâtiment est assez vieux et demande donc énormément d’efforts pour le garder propre.

« On a toujours coopéré avec les inspecteurs, on a apporté les changements et on va la payer, l’amende », explique Nikolaos Tzotzis, en ajoutant que des dizaines de milliers de dollars avaient été dépensés pour l’achat de nouveaux équipements, ce que Le Journal n’a pas été en mesure de vérifier.

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.